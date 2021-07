El ciclo ‘Música para noches de verano’ promete un agosto cargado de emociones

La cuarta edición del ciclo ‘Música para noches de verano’ volverá a animar el mes de agosto en los museos dependientes del Gobierno de Aragón tanto en Zaragoza como en Huesca. Quince propuestas muy variadas que, desde el 4 al 28 de agosto, enriquecerán la programación con recitales de rock, pop, jota, flamenco, folk o lírica.

El director general de Cultura, Víctor Lucea, ha revelado el cartel en una presentación que ha tenido lugar en el IAACC Pablo Serrano de la capital aragonesa, enfatizando "el compromiso" del Ejecutivo con esta iniciativa en particular y con el sector cultural en general. Informó de que las diferentes convocatorias de ayudas al sector por parte de la Dirección General de Cultura alcanzan los 2,3 millones de euros en lo que llevamos de 2021, entre ellas 350.000 euros para la organización de festivales.

El dúo formado por el violonchelista zaragozano Eros Jaca y el santanderino Jorge Nava al piano inaugurará este ciclo veraniego el 4 de agosto en el Museo de Huesca. A ese mismo escenario se subirán también los componentes de La Guirlande, uno de los ‘ensembles’ especializados en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX, el próximo 25 de agosto.

Por su parte, el Museo de Zaragoza apostará por la lírica, la danza y la música de raíz con un espectáculo del bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, que lleva más de 40 años de carrera, en el que las castañuelas son protagonistas absolutas (5 de agosto). La jota seguirá en el recinto zaragozano con Roberto Ciria, que debuta en el festival el 12 de agosto con un homenaje a las personalidades más destacadas de la jota cantada en el Alto Aragón. O’Carolan desembarcará una semana después con su mirada puesta en la música aragonesa, a caballo entre lo clásico y lo tradicional.

El patio del Museo de Zaragoza albergará el ‘Baile de autor’ de Manuel Liñán el 6 de agosto, en un espectáculo que entremezcla la faceta de autor y bailaor del artista. Una semana después será el turno de ‘The Well in the lake’, a cargo de Helder Seabra y Julio César Iglesias Ungo, y concluirá el 27 de agosto con el ‘Corpo Barocco’ de la mano de la Nunzio Impellizzeri Dance Company.

El tenor tinerfeño Airam Fernández, acompañado al piano por Rubén Fernández Aguirre, abrirá los espectáculos líricos con ‘El eco de los tiempos’, un recital de canción de concierto y zarzuela que tendrá lugar en el Museo de Zaragoza el día 7. Dos semanas después, Manel Esteve y Katharsis Ensemble servirán un repertorio de obras líricas de carácter festivo. La jornada de cierre será para la mezzosoprano Maite Beaumont y Al Ayre Español, que interpretarán las ‘Cantadas de José Torres’ el día 28.

Además, La Ronda de Boltaña debutará en el ciclo con un concierto extraordinario el 14 de agosto en el mismo escenario.

En el IAACC Pablo Serrano, será la voz de María Yfeu quien estrene las actuaciones veraniegas, el 7 de agosto. Esta joven sevillana, de 22 años, está llamada a ser una de las voces más interesantes del circuito independiente español y europeo, con un estilo sin corsés ni ataduras.

La terraza del IAACC Pablo Serrano acogerá también, dos semanas después, al oscense Copiloto, que ha aprovechado el confinamiento para preparar su vuelta a los escenarios, tras cinco años de silencio y retiro. Finalmente, la banda zaragozana de rock In Materia bajará el telón con su potente directo el día 28 de agosto.