El Museo del Prado vuelve a atribuir ‘El coloso’ a Francisco de Goya

El Museo del Prado presentó ayer la reordenación de las salas dedicadas al siglo XIX con un discurso más internacional, mayor presencia de mujeres y más peso de la pintura social.

Pero, de manera casi inadvertida, saltaba la noticia. Según reveló la revista ‘Ars Magazine’, en la cartela que acompaña el cuadro de ‘El coloso’ se lee ahora que se trata de una pintura "atribuida" a Goya. Y el hecho no es banal, porque la autoría de este cuadro ha suscitado una gran polémica entre los especialistas en los últimos 10 años.

Fue en 2008 cuando Manuela Mena, jefa de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del museo aseguró que ‘El coloso’ no era obra de Goya.

Meses después la página web de la pinacoteca publicó un informe en el que Mena defendía su tesis. Al poco tiempo, en la cartela del cuadro se aseguraba que su autor era un "seguidor de Goya". Y así ha seguido hasta este martes.

El hecho, sin embargo, suscitó controversia entre los especialistas. Historiadores como Jesusa Vega, Nigel Glendinning o el aragonés Carlos Foradada publicaron artículos y libros en los que defendían la adscripción de la pintura al artista de Fuendetodos.

Glendinning, que falleció en 2013, dedicó al asunto su último artículo, que se publicó póstumamente en el ‘Bulletin of Spanish Studies’ con el título de ‘Time to Re-open the Debate about the Reattribution of Goya’s Colossus’.

Hace tan solo unas semanas, el también aragonés Arturo Ansón aseguraba en estas páginas que no tenía "la menor duda de que ‘El coloso’ es de Goya, y creo que los trabajos de especialistas como Carlos Foradada, Jesusa Vega y Nigel Glendinning han dejado las cosas claras al respecto".

Pero simultáneamente Manuela Mena se reafirmaba en su tesis, Juliet Wilson-Bareu defendía que "muy probablemente" sea una obra salida de su taller, y Janis Tomlinson subrayaba: "No creo que sea de Goya; mirando su obra, año a año, no veo dónde puede encajar".,

Ahora el Museo del Prado, casi como queriendo que no se note su cambio de parecer, ha corregido el texto de la cartela por un "atribuido a Goya", que quizá no sea tan rotundo como considerarlo lisa y llanamente obra del artista aragonés, pero que apunta a una rectificación en toda línea. Ayer, Carlos Foradada aseguraba a HERALDO: "Estaba cantado que esto iba a suceder. Yo nunca he tenido la más mínima duda acerca de la autoría de la pintura, y creo que en estos últimos años se han aportado pruebas suficientes para defender que es de Goya".

En opinión de este especialista, la pinacoteca no puede dar por zanjada la polémica con el simple cambio del texto de la cartela. "Cuando se dijo que no era de Goya fui el primero en pedir un informe motivado de las razones en las que se basaba la descatalogación. Y se hizo: Manuela Mena lo colgó en la web del museo y escribí un artículo contestando a ese informe. Si ahora lo vuelven a catalogar se debe exigir igualmente un informe con los datos que han motivado ese cambio de opinión".

A este respecto, puede resultar esclarecedor un dato que ofrecía ayer ‘Ars Magazine’ en su página web y es que, al parecer, Javier Portús, conservador del Museo del Prado, está a punto de publicar "un trabajo exhaustivo sobre la obra".