El jazz aragonés vuelve a su templo

El jazz aragonés vuelve a sus catacumbas, a su templo. La Bóveda del Albergue reinició ayer su programación estable de conciertos, y lo hizo dando carpetazo a la pandemia tal y como la inició: con música desde los balcones.

"La Bóveda del Albergue es el rincón más entrañable de la música en vivo de la noche zaragozana", aseguraba este domingo Iñaki Fernández, de los Green Apples, mientras calentaba su guitarra antes de salir a un balcón a tocar. Lo cierto es que lo que se preveía un acto sencillo, de apenas diez minutos de duración, con la interpretación de ‘La Cumbanchera’ y el ‘Resistiré’ desde los balcones antes de iniciar el concierto, se convirtió finalmente en un cálido homenaje a los supervivientes de la pandemia, a los músicos que ofrecieron su arte desde las alturas y, por qué no, también a la propia Bóveda del Albergue. Desde Ana del Río, del Trío Brindis, a La Marca de Ifigenia, numerosos músicos se fueron sumando a la cita, pero también lo hicieron poetas, que leyeron sus versos entre canción y canción.

El albergue del número 70 de la calle de Predicadores nació el mismo día que la Expo 2008 pero siempre tuvo clara su vocación cultural. En la antigua bodega del edificio, una casona del siglo XVII, nació La Bóveda, que muy pronto se convirtió en el templo del jazz en Zaragoza.

Este domingo comenzaba la programación de conciertos con uno en el que han participado varios artistas y que ha dado comienzo en los balcones del edificio de la sala.

El confinamiento lo cerró el año pasado, y al martes siguiente de iniciarse, cuando la tristeza se mascaba en muchos hogares del Gancho, Javi el Mago, que también vive en Predicadores, salió al balcón junto a Lola Moreno. "Nos dimos cuenta de que había muchas personas mayores solas –recordaba ayer Javi el Mago– y empezamos con un repertorio de los años 50, luego de los 60, luego canciones infantiles.... La chispa prendió. Estuvimos 50 días seguidos, sin parar, siempre después de los aplausos de las ocho de la tarde".

Un par de días después de empezar Javi el Mago se sumó a la iniciativa el Albergue, que en aquel momento era la isla en la que habían recalado algunos ‘náufragos’. "Vimos que teníamos una misión que cumplir y acogimos a gente en situación complicada –recuerda ahora José Juste, que dirige el establecimiento junto a José María Farré–, gente que no era atendida por los servicios sociales aunque lo necesitara, que había salido de la cárcel y no tenía a dónde ir, que vivía en su coche... O un técnico de una empresa boliviana que se quedó colgado en Zaragoza. A todos los acogimos y les dimos una oportunidad. Cocinaban juntos y lo compartían todo, por poco que tuvieran. Hemos vivido momentos tensos y complicados, pero yo de esta pandemia he salido mucho mejor persona, menos soberbio y creyendo más en la gente".

También había varios músicos, y fue uno de ellos, el barítono mexicano Salvador Padilla, el primero en salir al balcón. También cuajó, y por las alturas del albergue pasaron desde Corita Viamonte a la Banda de Gaitas de Boto de Zaragoza. Para el legendario del establecimiento queda el 23 de abril, cuando Padilla cantó con pasión el ‘Soy de Aragón’ y medio barrio de San Pablo rompió a aplaudir.

Pero el confinamiento quedó atrás, la situación ha mejorado y La Bóveda del Albergue recupera su programación. "La música no es solo una suma de sonidos –aseguraba José Juste–, es una forma de vivir. Estoy con más ilusión que nunca por reencontrarme con el público. He descubierto que una de mis felicidades es compartir la música con los demás. Hemos apoyado mucho al intérprete que empieza, al que sueña con su futuro; hemos apostado por el jazz fresco y cercano, y en eso vamos a seguir a partir de ahora».

Pablo Peralta, de Los Brownies, resumía el sentir general antes de salir al balcón: "La Bóveda del Albergue es un elemento clave en el panorama musical de la ciudad –subrayaba–. Fue aquí donde nos estrenamos como grupo y siempre nos han dado facilidades para volver. Aquí siempre están las puertas abiertas para todo el mundo".

Fue un domingo de calor y música. Como decía José Juste, "la cultura hay que sudarla, y en lo ‘underground’ está lo más vivo".