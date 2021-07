Carmen Calvo felicita en Twitter "a los actores y actrices" de un monólogo teatral

La vicepresidenta primera del Gobierno alaba una obra de teatro sin pisar el teatro, parece ser. Si no, no se explica su metedura de pata en Twitter, porque no se puede interpretar de otra forma su comentario en la red social del pajarito azul. El error le ha pasado factura en forma de críticas y todo tipo de zascas, por lo que ha tenido que borrar lo escrito. Pero internet es lo que tiene, que siempre hay alguien ojo avizor que hace capturas de pantalla.

El caso es que Carmen Calvo escribió lo siguiente sobre 'Una noche sin luna': "Estupenda obra, fantástica la interpretación de Juan Diego Botto y los demás actores y actrices. Lorca, siempre Lorca". A simple vista, un comentario de los más correcto. ¿O no?

No, porque el director de la obra enseguida le sacó los colores, también vía Twitter. "Es un monólogo, ministra", le contestó Sergio Peris-Mencheta. Nada que añadir.

Está el listón muy alto, pero Carmen Calvo es insuperable 🤣 pic.twitter.com/yq7EsWk6e7 — Lupe Sánchez ⚖💚 (@Proserpinasb) July 4, 2021

El caso es que la obra, que se ha representado estos días en el Teatro Español de Madrid, está cosechando muchos elogios, tanto por la dirección teatral de Peris-Mencheta como por la interpretación de Botto, que, obviamente, está solo en el escenario toda la obra. No hay más "actores y actrices", y si Calvo se hubiera pasado por el teatro, seguramente lo sabría.