Aínsa, Murillo, Zaragoza y Épila se llenan de música de todos los ritmos y de teatro

ZARAGOZA. La música, como la bicicleta, es para el verano. Y ya se abren, tras la pandemia, escenarios, plazas, fuertes, foros y teatros que proclamarán sonrisas de felicidad ante la tan deseada nueva normalidad.

El Festival del Castillo de Aínsa hace una doble apuesta mayor con dos grandes músicos: hoy, a las 22.00, Zenet ofrece su personal voz, su swing latino y sus últimas canciones que electrizan el desgarro sentimental. Se ha convertido en un referente, con su espectacular banda de jazz, su forma de cantar es un sello reconocible, sinónimo de elegancia y calidad. Y en Aínsa, entre otras cosas, presentará su nuevo álbum: ‘La guapería’, que se suma a sus dos discos anteriores: ‘Los mares de China’ y ‘Todas las calles’.

Zanet, una voz incomparable que actúa hoy en el Festival del Castillo de Ainsa. Europa Press.

Mañana, a la misma hora, la Chucho Valdés Quartet ofrecerá ritmos de jazz, música tropical y latina, música clásica y rock, y contará con, probablemente, la mano izquierda más endiablada al piano: la de Chucho Valdés, hijo de Bebo y admirador de Evans. Otro de los grandes.

La figura más influyente del jazz afrocubano moderno ofrece una gira en la que está acompañado por su tradicional cuarteto formado por Georvis Pico Milian (batería), Reinier Elizarde Ruano (contrabajo) y Pedro Pablo Rodríguez Mireles (percusión).

En Murillo de Gállego

El Manhattan Fest, que organizan Alberto Castrillo-Ferrer y Víctor López en Murillo de Gállego, tiene clara su apuesta por el teatro, el circo, la danza y la música y los espectáculos híbridos donde todo es posible. Y hoy, Rafa Blanca estrenará ‘Malabrocca’, la historia del ciclista Luigi Malabrocca, inscrito en el contexto de la II Guerra Mundial, que descubrió que quedar el último en el Giro de Italia podía ser muy rentable. En esta obra, Rafa Blanca encarna a casi 30 personajes, entre ellos Fausto Coppi y Gino Bartali, que fueron los héroes del ciclismo italiano: ganaron el Giro y el Tour. Dirigido por Castrillo-Ferrer, Blanca da lo mejor de sí mismo y hace la crónica de un país en guerra, a la par que se enfrenta a la figura del antihéroe.

Mañana, «en una apuesta que habría sido imposible de no ser por su generosidad», apunta Castrillo-Ferrer, el músico y cómico Edu Soto se presentará con una orquesta de 14 personas, Welcome Lemi. El director artístico dice que el grupo, además, está en fase de grabación de un nuevo disco y que cuentan con un equipo de vídeo que lo rueda todo. Calcula que habrá en torno a 250 personas de público.

En Zaragoza, en el Museo del Foro de Caesaraugusta se puede seguir desde hoy el Festival Música en el Foro Romano. A partir de las 19.30, el Trío Lanvan (de violín, violoncello y viola) dará vida a los ‘Tríos románticos’ con un repertorio que abarca a Glinka, Rachamaninoff y Smetana.

Y ya que estamos con música clásica, el IV Festival de Música Antigua de Épila ofrece este fin de semana tres conciertos: a las 20.00, en el convento de las Concepcionistas, ‘Imaginario: de un libro de música de vihuela’, a cargo de Armonía Concertada, con la soprano María Cristina Kiehr y María Abramovich a las vihuelas. Mañana, a las 18.00, en la parroquia de Santa María la Mayor, Luis Antonio González tocará ‘Norte y Sur: el órgano en Europa, 1650-1750’. Y el domingo, a las 18.00, en el salón del Palacio del Conde de Aranda, el grupo La Guirlande tocará el concierto ‘Dresde: música de cámara en la Florencia de Elba’. Esta formación está integrada por Luis Martínez (traverso), Lathika Vithanage (violín), Juan Manuel Quintana (viola da gamba) y Joan Boronat (clave).