Françoise Hardy se quiere ir

Se va Françoise Hardy. Debido al calvario de sufrimiento y dolor, ha solicitado la eutanasia, que en Francia aún no está legalizada, pero su estado es terminal por culpa de un linfoma que se le diagnosticó en 2004. ¡Qué sintonías vitales más crueles! A su madre también se le diagnosticó cáncer. Aun cuando ella, "condicionada por una visión católica y antropomórfica -según confesó en sus memorias- de un Dios que es una especie de ser superior que protege toda su creación general y a sus hijos en particular", estaba a favor de la eutanasia cuando la enfermedad todavía no había hecho acto de presencia en su progenitora, intentó disuadirla del paso que quería dar, pero ante su ira, y consciente del estado en que se encontraba, buscó un médico y clandestinamente este le aplicó la inyección letal. Exactamente lo mismo que ahora ella ha planificado. ¡Qué dura e insensible es la vida cuando esta muerde!

Françoise Hardy fue el icono femenino mayor de la música francesa de los 60 y parte de los 70, fascinando a la juventud de la época, con sus canciones, su voz, su belleza andrógina, y su forma de vestir y peinarse. El año 1968, en que la retrató Jean-Marie Périer con un incómodo (¡16 kilos!), pero sexi vestido de acero de Paco Rabanne, fue apoteósico, cósmico.

Suspiraron por ella Paul McCartney, Mick Jagger, Eric Clapton, George Harrison, Gainsbourg, Nick Drake o el mismo Bob Dylan y la pareja Brian Jones-Anita Pallenberg, tras invitarla a su casa para sugerirle sutilmente la formación de un trío sexual. Sin embargo, a todos los rechazó, acabando en brazos del amor de su vida, en los del guapo cantante y actor Jacques Dutronc, al que profesaba devoción y deseo, pero menudo bandarra que le cayó. Alcohólico, mujeriego, juerguista y desapegado de ella, durante siete años, desde 1974, vivieron cada uno en un piso aparte, hasta que, por fin, ella consiguió plasmar el sueño de su vida: casarse. Aun con esto, no dejó de suspirar por, tan siquiera, pasar una noche al mes con él. Tuvieron un hijo, Thomas Dutronc, que se dedicó también a la canción.

De Dalí a Iggy Pop

Trabó amistad y deslumbramiento con numerosas personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia y del espectáculo, desde Brigitte Bardot y Jane Birkin a George Pompidou, el sha de Persia, Ionesco, el doctor Barnard o Dalí. Trabajó con Iggy Pop, Nick Drake, Blur o Malcom McLaren, entusiastas del ídolo galo femenino. Curiosamente, nunca actuó en España y no apareció en televisión en directo hasta 1996 con ocasión de la promoción de su álbum 'Le Danger'. Había excusas de peso: le tenía pánico a los escenarios, a la televisión y a los aviones.

"Je suis neé pendant une alerte, le 17 janvier 1944", iniciaba sus memorias, 'Les déspoirs des singes... et autres bagatelles', publicadas en 2008 en Francia y traducidas al español en 2016. Una hija bastarda, fruto de la relación extramatrimonial de su padre, un barón burgués de la Normandía, con su bellísima madre, estilizada y 1,74 de altura, a la que le puso un modestísimo piso de dos habitaciones y adonde, según sus apetencias, iba a visitarla. Otra paradoja de la vida: años mucho más tarde, el progenitor se declaró homosexual.

¿Y la música? La radio y una guitarra que le regaló el padre. Estaba enganchadísima a ambos tótems para ella. Bajo su influjo y bajo el eco del rocanrol americano, compuso un puñado de canciones que ella consideraba como 'cancioncillas', pero, aun así, llamó a varias puertas de concursos radiofónicos y discográficas, hasta que Vogue le dio pasaporte a la grabación de su primer disco. Le gustaba, pese a sus vergüenzas y complejos, una de aquellas piezas, 'Tous les garçons et les filles', pero el director artístico de la discográfica le dijo que no, proponiendo otras. Curiosamente, ante su asombro posterior con ella misma, se mostró inflexible y dijo que o aquella canción abría el epé o rompía el contrato. Ganó la apuesta y con 17 años, en abril de 1962, salía el disco. Apenas vendió 2.000 copias en los meses siguientes, pero la noche del 28 de octubre de aquel año 62 se produjo la explosión: cantó 'Tous les garçons et les filles' en el especial de la televisión francesa dedicado a las elecciones generales que dieron con Charles De Gaulle como presidente de la V República. El impacto fue demoledor: un millón de copias vendidas. Dejó sus estudios en la Sorbona.

La yeyé perfecta

Con Vogue, entre el año 62 y el 68, llegó a editar 35 epés, es decir, 140 canciones. Una barbaridad en la que, entre el country, el rocanrol presliano, el jazz, el soul, el twist y las baladas, hubo de todo, desde pequeñas bagatelas a la excelencia ('La maison oú j'ai grandi' o 'Mon amie la rose', por ejemplo) y sin el gran éxito comercial de 'Tous les garçons et les filles', pero siempre, pese al lastre reiterativo del estilo, con su inconfundible voz y bajo la etiqueta que se inventó la prensa para ella: yeyé, estilo musical y de vida femenina que se extendió como gran mancha de colorido por Europa, incluida la misma España y el batallón de cantantes y chicas modernas que levantó aquí aquel vendaval. Si había una novia perfecta, esa era ella.

No obstante, Françoise se consumó como artista madura en 1967, al fichar con EMI y publicar su primer LP, 'Ma jeunesse fout le camp'. ¡Qué saturación de belleza pop! Françoise compuso siete de las doce canciones del álbum, recurriendo para las cinco restantes a diversos autores, entre ellos, a su admirado Brassens, de quien tomó su preciosa 'Il n'y a pas d'amour hereux'. Es el mejor disco de su carrera, aunque otros señalan 'La question' (1973) como su canon mayor y hasta ella misma lo tiene como su favorito. En cualquier caso, los discos del tránsito de los 60 a los 70, los del 67 al 73, fueron valiosas perlas.

Era apolítica. Rechazaba el mayo del 68 como chispazo que encendió el cambio de mentalidad y costumbres de los 60, así como al socialismo y a la izquierda, detestando a la derecha. Torcía el gesto ante los periodistas y también estaba en contra del feminismo y sus dogmas, al igual que contra el aborto no meditado. La liberación sexual de la mujer, como ley impositiva, la traía al fresco; de hecho, ella fue de las primeras jóvenes francesas en liberarse, colocándose un DIU a los 20 años. En lo que realmente se reconocía era en el ecologismo y en la astrología de la que llegó a ser una consumada experta y escritora.

Desde 1977 hasta 2018 siguió publicando álbumes, hasta un total de once, unos más atinados que otros, pero con su sello vocal, su sensibilidad, su asidua melancolía y el tema recurrente del amor y de sus "ridículas frustraciones personales", como ella confesó que pasó toda su vida.

Ahora, con 77 años, aquella chica tímida y acomplejada, que en su primer impacto discográfico mostraba su envidia por "todos los chicos y chicas" que paseaban por la calle cogidos de la mano, ha decidido poner voluntariamente punto final a su vida. ¡Qué tristeza! Pero hay la sensación de que, en su situación, ha tomado el camino correcto. Quedarán, claro, sus discos, su influjo que perdura hasta hoy (Carla Bruni) y "tant de belles choses"… Su memoria inapagable, eterna.