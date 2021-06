Vicente Ariño: "A Zaragoza le debo mi infancia, mi juventud, mi familia, mis raíces"

El pianista y director de orquesta zaragozano Vicente Ariño Pellicer celebra, con un libro, los 25 años de la Orquesta Sinfónica de Alcalá de Henares, que dirige.

¿Qué significa para Vicente Ariño trabajar entre Madrid y Alcalá de Henares?

Una oportunidad profesional que no busqué labrada en un clima de gran competitividad, pero eso sí, muy abierto y que no preguntaba por quién eras. Me vine como dice el dicho coloquial, sin más: “Con una mano delante y otra detrás”. El destino me trajo. Nunca quise vivir aquí. El azar de una plaza sacada en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas en la especialidad de Música de Cámara cuando dependía del Ministerio de Educación, en una suerte de situaciones ajenas a mí, me empujó. Lo que se conocía administrativamente como desplazado. Lo que iba a ser por un año se convirtió en definitivo. Nunca hubo forma de volver por muchos concursos de traslados a los que concursé. Tuve que desmantelar una casa a 700 metros de la plaza del Pilar y establecerme definitivamente aquí. En definitiva, aquí he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera musical

La Orquesta Sinfónica de Alcalá de Henares cumple 25 años. ¿Cuál sería el balance, de que se siente especialmente orgulloso?

Durante 25 años he intentado aunar esfuerzos y voluntades con siete juntas directivas y ocho corporaciones municipales distintas. Con los egos necesarios y productivos de los músicos y con los desafíos de sacar adelante una producción musical que se revalorizase y creciese en calidad en el tiempo.

¿Qué nos puede avanzar del libro?

En el libro que se acaba de presentar en rueda de prensa por el consistorio tras la presentación del alcalde y la responsable de cultura del ayuntamiento trato de resumirlo en el preámbulo: “Hacer todo el bien posible, amar la libertad por encima de todas las cosas y aunque fuera por un reino no traicionar a la verdad”. Esta frase de Beethoven puede que haya sido mi guía: presidió la pared de mi casa en un póster con su retrato encima del piano; allí las partituras se sucedían en horas interminables de estudio para su desciframiento y comprensión. Así que el balance que me ha hecho sentirme más orgulloso ha sido el de ser fiel a mi mismo, a los valores fundacionales de la orquesta hace 25 años y a su legado, y no ceder ante cantos de sirena o tentaciones. Avanzar paso a paso, con constancia y determinación, pero sin mayores algarabías ni pretensiones.

¿Cuáles serían sus hitos y las líneas de su repertorio?

Como hitos, la orquesta ha actuado en tres continentes, doce países diferentes en 16 ciudades del extranjero. El mas relevante 2004 cunado era una joven orquesta en intercambio con a ISONY Interschhool Symphony orchestras of New York. Una joven orquesta de una población cercana a Madrid efectuaba un intercambio con la orquesta del sistema de escuelas de música del estado de Nueva York. Más adelante, fuimos seleccionados para representar a España en los actos conmemorativos de las celebraciones del 150 aniversario del conservatorio Rymsky Korsakov de San Petersburgo, junto a las orquestas de los conservatorios superiores de la Manhantan School de N.Y., Royal Academy de Londres, Conservatorio Nacional de Paris, o los conservatorios de Tel Aviv, San Paulo, etc. Y otro hito fue compartir cartel con Sergei Guergiév, director de orquesta y director artístico de ópera ruso.

Todo ello, entiendo, que como proyecto conjunto. ¿Y a nivel más personal?

En estos 25 años hemos abordado todos los repertorios y compositores, pero nunca habíamos hecho Stravinski. Este año que se conmemora el 50 aniversario de su muerte, vamos a hacerlo. ¿A título personal? Mi carrera como director me ha llevado a cuatro continentes, he sido director invitado con regularidad en orquestas de Rusia, Ucrania, América o la asiduidad de ir a dirigir a Viena o teatros de la ópera como El Cairo.

¿Cuál sería el vínculo con Alcalá de Henares?

Es una orquesta de la ciudad y para la ciudad. Transversal, integradora, pero no institucional. No depende orgánicamente del consistorio. Es autogestionada. Pero la ciudad la siente como suya. Un referente cultural, musical, social y educativo a través de sus secciones infantiles y juveniles.

¿Qué importancia tiene una orquesta en una ciudad como Alcalá? ¿Cuántos conciertos ofrecen al año?

La orquesta ofrece una temporada oficial de cinco conciertos anuales, dos de ellos en los festivales que la Comunidad de Madrid desarrolla en la ciudad. La orquesta llega a ofrecer hasta nueve conciertos según temporadas y circunstancias. Ha habido años que han sido muchos más, pero la base son esos cinco conciertos de temporada o abono. Casi a modo de resumen, le diría que la orquesta en la ciudad es un buque insignia cultural, como lo son su teatro, su museo o su Festival de Artes Escénicas, que es el marco donde celebramos ahora nuestro concierto del 25 aniversario o su Festival de Cine. Es un referente cultural en una ciudad que es patrimonio de la humanidad.

¿En qué momento está el intérprete Vicente Ariño?

Ahora como todos, parado por la pandemia. Y esperando poder llevar adelante los próximos compromisos, que son escasos. De momento se concentran en visitar a la Orquesta Nacional de Guatemala, de la que soy director invitado anualmente desde 2012 para llevar adelante varios programas. El próximo 26 de Noviembre dirigiré a la Sinfonietta Wien Orchestra en el Haydn Concert Hall de la Universidad de música de Viena, con la cual tengo una relación de colaboración desde hace años. Espero que el 2022 se puedan retornar proyectos que la pandemia detuvo y que empezaría en mi condición de intérprete al piano con unos recitales en enero / febrero del 2022 en Roma.

¿Qué le debe a Zaragoza?

Mi infancia, mi juventud, mi familia, mis raíces. Es mi referente emocional, al sitio donde siempre quiero volver. Mis padres que se quedaron ahí mientras sus tres hijos encontraron sus vidas fuera de la ciudad. Mis hermanas viven fuera. Una de ellas es también músico en Madrid. La otra es una profesional que trabaja en Zúrich. Mi hija nació en Zaragoza, vivió solo tres meses por los azares que refería al principio y ahora vive en Francia. Y viven mis amigos de juventud o estudios musicales. Vuelvo la vista atrás para ver el lugar del que salí y vuelvo para reencontrarme con mis recuerdos o conmigo mismo. Y, por supuesto, para reencontrarme con mis padres.