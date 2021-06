Santiago Segura: "Yo soy muy serio a la hora de reírme. Reírse me parece vital"

Santiago Segura es otro y él mismo: un cinéfilo empedernido para quien la palabra cine es sinónimo de público. “El cine es trabajar para el público”. A veces parece ubicuo. Es hiperactivo. Y tras el fenómeno Torrente, la paternidad le ha llevado hacia un cine para todos los públicos, familiar, donde conviven la comedia, la picardía, la aventura y la vida. Esta mañana de lunes en un pase privado en el cine Palafox se vio su última película, ‘A todo tren. Destino Asturias’, donde un padre y un abuelo ven como los niños que iban a llevar a un campamento se fugan en el tren. Ellos deben salir a ver si llegan antes a la estación de Asturias para recibirlos. Segura hace de padre y comparte reparto con Leo Harlem, Paz Vega, Florentino Fernández, Joaquín Reyes, Cristina Pedroche, Josema Yuste, Antonio Resines, y su propia hija Sirena Segura, entre otros. La película llegará a las salas el próximo día 8.

“Yo me reconozco en cualquier tipo de humor porque todo lo que hace reír desde pequeñito me ha fascinado.'Slastic', los juegos de palabras, lo que llaman el humor inteligente que a mí me agrada mucho, pero también hay humor en una buena caída, un tortazo. Nunca he despreciado ningún tipo de humor”, explica.

El humor de Torrente era de trazo más grueso. “En Torrente, había un humor más salvaje, más bestia, más gamberro, y sí, con los nuevos proyectos de ‘Padre no hay más que uno’ (1 y 2) y ‘Sin rodeos’ se puede haber suavizado un poquito para que sea de consumo familiar. Al tener hijas me ha dado cuenda de que cuando me pedían ver Torrente no me apetecía que lo hicieran, porque es para adultos”, dice el director. Un día fue a ver o a presentar ‘Torrente 4’ a Sevilla y vivió una sensación rara. “Todo estaba lleno de niños y me daba vergüenza, no me sentía cómodo. Lo pasaba mal. ¿Por qué han traído niños aquí? No entendía nada, aun así veía que se reían mucho y que les gustaba”, recuerda Segura.

Insiste en su mirada al humor: “El humor, al final, es como ir afinando. Como estar escribiendo, pintando, como todo trabajo de creación. Me ha ayudado mucho trabajar con Marta González de Vega. Los ‘Torrentes’ eran cada cuatro o cinco años porque yo soy muy torpe, le daba muchas vueltas, ahora es una cosa maravillosa tener un frontón, un muro, un tándem, que te cuenta cosas que te hacen gracia y tú le puedes decir cosas”, dice, a la vez que redondea el método de trabajo.

Florentino Fernández, que encarna al malo más o menos amable o teatral, escucha al ‘amiguete’ con mucha tranquilidad. Y hace su defensa de la comedia española: “En España hay grandes cómicos, grandes productores, grandes guionistas y grandes directores de comedia pero parece que no hay confianza desde la perspectiva de la industria, cuando sí que demostramos nuestro talento. Santiago Segura en un buen ejemplo, hay mucha gente que demanda la comedia española. No hablo del apoyo del espectador, que está muy claro, sino de los grandes estudios, de las grandes productoras”. Levanta la mirada, hacia Segura y apunta: “Corrígeme amiguete, si me equivoco: ver un guión de cine cómico no es lo mismo que ver un guión de cine dramático. El productor está obligado a tener sentido del humor para saber si eso funciona o no. Creo que dejarse guiase por los grandes directores y guionistas que controlan la comedia es bueno. La gente quiere reírse con comedia española. Y a veces está mal vistas; en el caso de Santiago, de cara a los Goya, se ve perfectamente”.

Le ataja Santiago Segura: “Con la comedia ha pasado siempre. La risa siempre se considera un poco intrascendente, reírse no es serio, no es nada serio, y a mí me encanta. Yo soy muy serio a la hora de reírme. Reírse me parece vital. Es una de las cosas más importantes del mundo”.

¿Y cómo dio el paso hacia esta comedia amable que “también retrata las cosas de la vida cotidiana”? “Eso ha sido casual. Me apetecía como persona que cuenta historias o que quiere llevar sus ideas a la gente, quiere entretener, divertir, dentro siempre del humor.

Florentino Fernández está feliz. “A mí me encanta mi trabajo. Santiago ha querido asumir ese riesgo de darme un papel muy trabajando, que no es el habitual. Y he asumido el papel de alguien que tiene que tener comedia. Lo he pasado muy bien. Estoy muy contento”. Los dos coinciden en algo: “Los niños son muy buenos actores. Lo pasan bien, se saben el papel, te dan la réplica, se divierten, y en los descansos siguen a los suyo. Enseñan mucho”.

Reconocen que Luis García Berlanga los ha marcado mucho a los dos. Segura asistió a un curso suyo y no daba crédito a lo que oía. “Y no solo eso. Supo hacer humor con la tragedia del otro. Para mí ha sido un referente y contó conmigo en varios proyectos. Lo recuerdo con mucho cariño”.