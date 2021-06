Candela Peña, víctima de acoso sexual en plena calle: "Tras empezar a correr, sabía que no tenía escapatoria"

"A pleno sol. Domingo a las 15.30 del medio día. En un principio, nada que temer". Con estas palabras arranca el relato en Instagram que la actriz Candela Peña publicó este domingo para denunciar el episodio de acoso sexual que acababa de sufrir por parte de un desconocido en plena calle.

La intérprete, de 47 años, se percató de que un hombre que la estaba siguiendo comenzó a masturbarse delante de ella, motivo por el que tuvo que pedir ayuda a dos ciclistas y llamar al número de emergencias.

NOTICIAS RELACIONADAS Candela Peña pide "socorro" por ciberacoso y lo denuncia en comisaría

"Tras perseguirme un hombre robusto de 1.80 camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro; y tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose. Y lo peor es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria... si no es por los chicos en bici, no sé... Y la del 112 diciéndome que no era concreta... correr por senderos de bici que van a dar a la Casa de Campo...", ha contado la ganadora de tres premios Goya y actual colaboradora del programa La Resistencia de Movistar+.

Candela Peña relató recientemente las amenazas que había recibido contra ella y su hijo y que había interpuesto una denuncia por ciberacoso en una comisaría de Madrid, ya que lleva un tiempo padeciendo esta situación.

En sus 'stories' de Instagram, la protagonista de la serie 'Hierro' ha lanzado gritos de "socorro" a la Policía Nacional, y ha pedido acabar con el anonimato digital haciendo públicos tanto los insultos y amenazas que ha recibido como los perfiles de las personas que los han proferido.

"No toleren el maltrato", "miedo", "ayuda", son mensajes que lanza Peña etiquetando a la Policía. La actriz expresa su "terror" respecto a la difusión en esta misma red social de una fotografía en la que aparece ella con su hijo en brazos y una amenaza de muerte dirigida a su hijo.