Qué leer: 'El diccionario de los mentirosos', la primera e ingeniosa novela de Eley Williams

¿Qué está haciendo en estos momentos? No hay duda posible. Leer. ¿Qué lee? Palabras. No es solo lo que dice Polonio, el personaje del ‘Hamlet’ de Shakeaspeare. Palabras es el tema de la novela que nos ocupa. ‘El diccionario del mentiroso’ es el título de la primera novela de Eley Williams. Y merece que se le dediquen algunas palabras, con toda la retranca que se quiera, porque es obra ingeniosa. Relato ameno, con la frescura tan británica de respetar aquel principio de que al lector se le puede llevar por cualquier vericueto pero no sacarlo del camino de lo ameno.

Lo consigue con creces la autora con un argumento tan luminoso como adictivo. 1899 en Londres, Peter Winceworth, apellido con juego de palabras incluido, es un lexicógrafo de profesión enfrascado en la letra S del Diccionario enciclopédico Swansby. El susodicho finge cecear de pequeño y con algo más de sentido común o no, se inventa palabras y sus definiciones. Misma ciudad en la actualidad, Mallory es una becaria transformada en precaria que tiene por misión desenmascarar las entradas falsas al diccionario realizadas hace un siglo largo por el lexicógrafo. Con semejante argumento, la trama solo puede ascender, y se va desdoblando en los dos siglos paralelos, con sendas historias de amor y de locura franca por lo que les importa, las palabras.

La novela se desenvuelve exteriormente con el gracejo y el sin sentido cuerdo de saber que lo que parece una salida de pata constante se convierte en un mueble léxico inolvidable. Como lo es el trabajo del poeta, novelista y brillante traductor argentino Mariano Peyrou. Que ante las dificultades técnicas de pelearse con los términos ingleses, toma con calma el texto y va resolviendo cual orfebre las peliagudas cuestiones que el mismo le plantea. Con los prodigiosos juegos de palabras que harán recordar a Nabokov o la creación de unos personajes al límite de la personalidad que a los lectores de Ali Smith les sonarán cercanos, Williams consigue en esta su primera obra larga, un sustento necesario para cualquier lector que busque en una novela la sorpresa que no sea efectista.

Desde la A de astuto pasando por la fabulación y la traición del unísono vituperado. Así trata a la A, la F, la T, la U, la V. Ingenio llevado al extremo que resuelve con el arma sólida del diccionario

Como no lo son sus capítulos, de extensión pareja pero no clavada. Cada capítulo corresponde a una letra del abecedario. Unas veces adjetivo, otras verbo, otras interjección. Desde la A de astuto pasando por la fabulación y la traición del unísono vituperado. Así trata a la A, la F, la T, la U, la V. Ingenio llevado al extremo que resuelve con el arma sólida del diccionario. Con los varios diccionarios que le sirven de apoyo para no descarriar y construir una argamasa que no se disuelve y que conforman uno de esos textos inolvidables por su frescura y novedad.

Fragmento de la portada de Sexto Piso. Heraldo.

Gran trabajo y refrescante sabor de boca dejará en el lector. Que puede elegir no beberse esta novela. Como puede también no beber cuando se muera de sed. Morirse y ya está. O leerla y seguir viviendo de nueva manera. Como todo el que sepa que ampliar el sentido del humor aumenta la sed de más. Como al mentiroso soltar embustes. Ya hay un diccionario que los recoge. La editorial Sexto Piso se lo entrega.

LA FICHA

‘El diccionario del mentiroso’. Eley Williams. Traducción de Mariano Peyrou. Editorial Sexto Piso. Madrid, 2021. 267 páginas.