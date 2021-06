David Angulo: "Siempre hay que seguir creando y dándole a la imaginación"

‘Música para un teatro invisible’ (¡Hocla! Discos) es el título de un álbum que llega 13 años después del anterior disco de David Angulo. Entre ambos elepés, el artista no ha perdido el tiempo. En el programa de televisión ‘Oregón TV’ ha realizado casi 400 adaptaciones musicales, ha compuesto piezas para películas como ‘La novia’, de Paula Ortiz, y para una treintena de obras de teatro. Este año es candidato a los Premios Max por su trabajo en ‘El caballero incierto’, un montaje protagonizado por la zaragozana Silvia de Pé.

¿De dónde ha sacado tiempo para hacer este disco?

Es muy complicado, pero hace unos dos años llegó un momento en que me planteé seriamente que preparar una canción al mes, o al menos la preproducción o la idea desarrollada. Si no, veía que se iban pasando los años y no lo conseguía. Así que me puse metas cada mes, durmiendo menos de lo que debería.

Componía de madrugada.

Es una cosa que retrato en la letra de ‘Sigues buscando magia’. En la última hora que robas al día siguiente sigues buscando magia, aunque estés cansado, hecho polvo, hay que seguir haciendo cosas, creando y dándole a la imaginación.

Y no le sobra, a juzgar por su labor musical en ‘Oregón TV’...

Creo que este año andaremos ya por cerca de las 400 adaptaciones musicales. Es alucinante. Aunque ya son muchos años y muchas temporadas, siempre intentamos sorprender y hacer cosas nuevas. La actriz Marisol Aznar se encarga de las letras, que escribe también con las ideas que aportan el actor Jorge Asín y Samuel Zapatero, el director.

Volvamos a su nuevo álbum. ¿Qué músicos le acompañan en esta viaje?

Ha sido clave la colaboración con el guitarrista José Luis Arrazola. Nos encontramos un día en nuestro barrio (Jesús) y le dije que se viniera a mi estudio, le enseñé los temas y empezamos a trabajar, a hacer conciertos a dúo y a raíz de ahí la cosa fue creciendo. Luego vino Satur Rodríguez (bajo) y, finalmente, se incorporó Richi Martínez (teclados y guitarras). Su participación ha sido fundamental.

También ha contado con otras colaboraciones de altura...

De lo mejorcito de la tierra. El guitarrista Chabi Benedé también tiene un papel muy importante en el disco, y Quique Casanova, que ha grabado las baterías en seis temas. Luego he tenido unas artistas colaboradoras que son impresionantes: mis hijas, Inés y Laura, y tuve la suerte de que Marisol Aznar, mi pareja y mi compañera en ‘Oregón TV’ y en tantos proyectos, cantase en una de las canciones. También han estado en los coros Sara Comín, Encarni Corrales, Inma Carné y María Ángeles Parroqué. Y en los metales he contado con Fran López, Carlos Vadorrey, Álex Berges y Santi del Campo.

Se le conoce principalmente por su faceta de músico multiinstrumentista y actor, pero usted iba para ilustrador...

Me tiré toda la infancia dibujando como un chalado. Dibujaba por todas partes, hacía caricaturas a los profesores... Estudié Bellas Artes, pero los últimos años del instituto ya había empezado a hacer teatro, a cantar en alguna fiestecilla, me vio algún compañero que estudiaba música y empezamos a montar lo que luego fue nuestro grupo, Al Son del Sur. Fue todo un poco paralelo. Siempre se desarrolló el tema gráfico con la música y el teatro. Entonces hacía mucho teatro con mis compañeros de Teatro Hécate, luego estuve en el Teatro de la Estación, cuando se fundó... Digamos que me iba repartiendo hasta que ya llegó un momento en que la música tuvo más peso. Sigo haciendo trabajos de ilustración, pero con cuentagotas.

Uno de esos trabajos fue para el grupo Amaral.

Así es, la portada y el diseño del disco ‘Estrella de mar’. Yo entonces vivía en Madrid y tenía muy buena amistad con Eva Amaral –con quien había coincidido en la Escuela de Arte– y con Juan Aguirre. La verdad es que estuvo genial porque fue el disco con el que alcanzaron un gran éxito y estoy muy contento de haber participado en aquel proceso.