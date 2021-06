La Casa del Loco retoma el 2 de julio los conciertos y anuncia en otoño grupos internacionales

Dieciséis meses después de su último concierto, La Casa del Loco de Zaragoza pondrá fin a su silencio pandémico el próximo viernes 2 de julio con la actuación de la banda murciana Los Malinches. Será el aperitivo para el regreso, en septiembre, con una programación más cercana a la habitual y con abundante presencia de nombres internacionales y nacionales.

"Surgió la oportunidad de contratar a Los Malinches, uno de los grupos más en forma de la actualidad, y no nos lo pensamos. Tenemos muchas ganas de volver a la acción y qué mejor que hacerlo así", explica Chema Fernández, responsable artístico del establecimiento.

El aforo –todo sentado– se reducirá a unas 120 personas –el aforo legal es de unas 600– para cumplir con las normas y protocolos sanitarios. La emblemática sala, que el pasado jueves ya reabrió como discoteca, ha aprovechado este tiempo de parón para realizar diversos cambios estéticos y reformas de mejora.

"En el ámbito musical, ha sido una pena este casi año y medio de inactividad porque tanto La Casa del Loco como el circuito de música en directo de Zaragoza estábamos en un momento muy bueno. Estábamos ganando público poco a poco y eso se ha cortado. Estamos expectantes por ver cómo reacciona la gente. Suponemos que al principio lo cogerán con muchas ganas y, tras ese empuje inicial, tendremos que trabajar para mantener esa llama", razona.

Para lograr esa fidelidad, ya está pergeñando la programación para el otoño e invierno. "Seguiremos en la misma línea desde que la sala abrió en 1997. Apostamos por el rock’n’roll, pero estamos abiertos a otras muchas propuestas", informa. Ya está confirmada la actuación de tres bandas internacionales, en concreto británicas: The Meteors (15 de octubre), The Quireboys (29 de octubre) y The Speedways (12 de noviembre).

El resto de salas

Con la incorporación de La Casa del Loco, la capital aragonesa va recuperando paulatinamente el latido de los conciertos. Anteriormente, han subido la persiana el Rock & Blues, La Lata de Bombillas, la Creedence, Moliner 7 y La Campana Underground.

Pero todavía quedan otros locales por reabrir. La Ley Seca ya ha anunciado que retomará los recitales en la segunda quincena de septiembre. El Centro Musical Las Armas no se plantea la reapertura al menos hasta después del verano. En su caso, se aúna la situación sanitaria con la espera de que el Ayuntamiento de Zaragoza active la licitación para un nuevo concurso de gestión del espacio. Y la sala López también aguardará hasta otoño.

En Huesca, el Veintiuno esperará como mínimo hasta octubre a que cambien las restricciones impuestas a causa de la pandemia. «Con el 50% del aforo y con la gente sentada seguimos estando muy lejos de poder abrir las puertas. Si los protocolos mejoran sus condiciones, nos planteamos volver a programar conciertos en octubre o noviembre, pero habrá que ver la evolución», aduce Luis Costa, su propietario.