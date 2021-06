El cantante de Delacueva, en libertad tras pasar una noche en el calabozo

El pasado domingo iba a ser su gran debut madrileño con un concierto en la sala Cero del Palacio de la Prensa de Gran Vía. Sin embargo, el grupo Delacueva se vio obligado a suspender el recital después de que su cantante, Manuel, fuera detenido -supuestamente y según las primeras explicaciones- porque un estafador había utilizado su nombre para cometer algún tipo de delito en Valladolid, ciudad en la que nunca ha estado la voz de esta banda zaragozana.

La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y fuentes cercanas a la banda explicaron tras lo sucedido que Manuel estaba "tranquilo, en compañía de un familiar suyo que es abogado, y a la espera de que la Policía compruebe que se trata de un caso de suplantación de identidad".

Sus compañeros de banda emprendieron el viaje de regreso a Zaragoza, previa parada en Alcañiz, donde se celebró la gala de los Premios de la Música Aragonesa. La formación recibió el galardón a mejor grupo y también estaba nominada en categoría de mejor directo y mejor canción por ‘El invierno en las Bahamas’.

El propio Manuel de la Cueva, voz y guitarra del grupo, ha explicado este lunes en ‘stories’ de Instagram lo ocurrido y ha tranquilizado a amigos y seguidores de la banda: “Ya estoy fuera, en Madrid, en casa de mis tíos. Ya he comido, me he duchado, me he lavado los dientes, que era lo que más me apetecía y nada, que estéis tranquilos que está todo bien. "Lo primero, muchísimas gracias a ‘Aragón Musical’ y a los Premios de la Música Aragonesa por ese premio a mejor grupo a Delacueva, y lo segundo, pues nada, han utilizado mis datos personales, me han suplantada lo identidad para realizar un delito de estafa y me he llevado una noche gratis en el calabozo, pero, bueno, ya está solucionado”.

El artista también ha enviado un mensaje de disculpa "a todas las personas que ibais a venir a vernos y que ya teníais la entrada comprada. Estamos trabajando para confirmar una nueva fecha y os devolveremos el dinero, evidentemente. Lo siento muchísimo.

La banda zaragozana llevaba varios meses dando mucho de lo que hablar en el mundo de la música gracias a canciones como ‘El invierno en las Bahamas’, ‘Quisiera morderte’ y ‘Estampida’. En 2017 fueron ganadores del certamen PopyRock y un año después del concurso Ambar Music. Sin embargo, su fama se incrementó hace unos meses cuando el director del Centro de Alertas Sanitarias, el zaragozano Fernando Simón, los recomendó en una entrevista televisada en horario de máxima audiencia. Resulta que el epidemiólogo es el tío de uno de los componentes de la banda, de Pedro, guitarra, y desde entonces Delacueva ha aparecido en multitud de medios de comunicación: hace pocos días en ‘La hora de La 1’, de TVE.

El grupo presentó recientemente su primer elepé en concierto en el Teatro Principal de Zaragoza y también se le pudo ver hace unos días en el festival Florece del parque Grande de la capital aragonesa. Tocaron el pasado día 12 en Salamanca y, tras su frustrado debut en Madrid, la próxima fecha de su gira será en Huesca, el día 24, en el Palacio de Congresos.