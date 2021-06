Javier Cercas, a favor de los indultos

El escritor Javier Cercas ha vinculado este viernes la escalada del "nacionalpopulismo", que en su opinión vive España con la crisis económica de 2008, y lo ha equiparado con "una máscara del fascismo" que tiene su "primera y más evidente" representación en la "crecida del independentismo catalán".

En el marco de la primera conversación del nuevo Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León (FILE), guiada por su director, Jesús Ruiz, el escritor extremeño afincado en Cataluña ha relacionado este "nacionalpopulismo" con el fascismo y los totalitarismos del Siglo XX que surgieron tras la crisis económica de 1929.

El autor, que ha comentado su última novela, "Independencia", ha destacado que esta corriente se manifiesta de diferentes maneras por el mundo, mencionando a Donald Trump, Bolsonaro, Salvini, Orban y, en España, con el auge del independentismo catalán.

Ha argumentado que tras la crisis de 2008, la "élite catalana" quiso presionar al poder "sacando gente a la calle" y aprovechando el movimiento del 15-M, pues "los indignados en dos días pasaron a ser independentistas".

Cercas ha criticado que este movimiento independentista se sirvió de la Generalitat, los medios de comunicación y las redes sociales, además de la "utopía distópica" de ofrecer un país donde "todos son altos, rubios y toman helado de postre".

"Si quieres conquistar la realidad, lo primero que tienes que hacer es conquistar el lenguaje. Les llamamos independentistas pero no buscan eso, buscan secesión", ha apuntado Cercas, convencido de que los promotores del independentismo catalán pretenden apropiarse de términos como democracia, "cuando para ellos es cargarse el estado de derecho", o libertad, "que es pisotear la del otro", según el autor.

Sobre los posibles indultos del Gobierno a los presos independentistas, el escritor ha expresado que está a favor "como acto de fe" hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y tras una semana que se ha visto "una serie de indicios y de gestos que permiten pensar que esto puede servir".

En este sentido, ha mostrado su confianza en que esta figura jurídica sirva para "la concordia y la reconciliación", aunque ha pedido al Ejecutivo nacional que vislumbre los elementos de juicio en los que se basa para considerar positivos los indultos como búsqueda de la concordia.

Cercas ha considerado "totalmente legítimo" estar en contra de ellos, y ha considerado que "quien está en contra no tiene por qué ser un facha despiadado y vengativo", pues "hay razones poderosísimas políticas, jurídicas y morales" para argumentar en contra de ellos.

En este sentido, aunque ha asegurado que no desea la prisión a nadie, ha recordado que "quienes arremetieron contra las libertades de todos, los atropellos de 2017 y los previos, están en la cárcel y sabían muy bien qué hacían"; además, ha señalado que los presos no se han arrepentido y han manifestado que lo volverán a hacer, según se puede extraer del auto del Tribunal Supremo.

"Necesitamos en Cataluña un héroe como Suárez, que esté a la altura de las circunstancias", ha sentenciado.

En la charla inaugural del FILE, el escritor ha defendido que "la literatura es útil siempre y cuando no pretenda ser útil", y en referencia a la crisis catalana, ha manifestado que "lo malo para las personas es bueno para los escritores": "Vivimos de lo malo, no de lo bueno. En un mundo feliz no habría novela", ha confesado.

En su última obra, que sigue la saga de "Terra Alta" con la que reconoce que ha pretendido reinventarse, el "carburante" es la crisis catalana, aunque no sea su tema principal.