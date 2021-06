Total Noventa: pop contra los elementos

Los cuatro nacieron en los años 90, concretamente en 1997. Los cuatro abrazaron el sueño de formar una banda en su etapa universitaria como Fresh Papaya. Y los cuatro, tras la pandemia y la separación que ha supuesto la realización de estudios en el extranjero con la beca Eramus, retoman el hilo musical con la creación de Total Noventa. Un nuevo proyecto que nace con un epé de cuatro canciones titulado ‘Nuevos sentimientos’, que es el avance de nuevas composiciones.

Jorge Esteban (guitarra y voz), Javier Montañés (guitarra y voz), Juan Machín (bajo y voz) y Juan Nerín (batería) se hallan ante el reto de volver a volver a empezar. Un viraje que se plasma en lo nominal, pero también en lo estilístico. "Con Fresh Papaya practicábamos un rock más clásico, de influencias setenteras. Con Total Noventa –nombre inspirado en un modelo de botas de fútbol de la última década del siglo pasado– estamos tratando de encontrar un sonido que nos identifique, un pop de guitarras crudas y distorsionadas", explica Juan Machín.

Su universo sonoro transita en terrenos cercanos a los de grupos como Carolina Durante. Una de sus peculiaridades es que hasta tres miembros de la formación cantan –suele ser el compositor de cada canción–.

Las letras son muy personales, íntimamente pegadas a la cotidianidad de cuatro jóvenes del siglo XXI. "Son canciones de desamor, que cuentan o se inspiran en situaciones complicadas que todos atravesamos. Hablamos de bajones, de los cambios que hemos vivido en los últimos años, sentimentales, profesionales y vitales. Queríamos plasmar todos esos pequeños y grandes terremotos que hemos experimentado", relata el bajista.

Como integrantes de esta generación que padece un paro juvenil desbocado y un sinfín de puertas cerradas, están sorteando cuantos obstáculos salen a su paso a golpe de ilusión y de generosidad. "Somos conscientes de que comenzamos desde cero y no nos desanimamos pase lo que pase. Creemos en lo que hacemos y vamos a luchar por ello con todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, mandamos las canciones a unos veinte sellos por si les interesaba editarlas. La mayoría ni nos contestaron y unos pocos nos dijeron que no era el mejor momento. Pero esto no nos va a detener", prosigue Machín.

Ante este muro de indiferencia, lejos de derrumbarse, han adoptado la filosofía del "hazlo tu mismo" del punk y están asumiendo todos los cometidos que rodean a una banda. Jorge Esteban se encargó de la producción de los temas, Javier Montañés ha confeccionado el diseño y Machín concentra las tareas de comunicación.

"A veces puede ser desesperante. Intentas mil cosas y no te hacen caso. Pero cuando una sale bien, por más pequeña que sea, la celebramos por todo lo alto. Aunque sea un ‘email’ de una persona que ha escuchado las canciones y nos dice que le han gustado. Asumimos que tenemos que sudar para ir haciéndonos con un sitio", apunta el portavoz.

Una coyuntura poco amable que también afecta a los conciertos. Con la mayoría de salas cerradas desde hace 15 meses por las restricciones sanitarias, el desafío se antoja colosal. "Se lleva mal no hacer conciertos, pero tenemos tantas ganas que lo lograremos", concluye.