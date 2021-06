Johnny Garso, el músico que solo quiere ser joven para siempre

El músico zaragozano Johnny Garso, tras una sólida experiencia en la banda Alien Roots, prosigue su carrera en solitario y acaba de estrenar el videoclip de su canción ‘Espada y rosa’, un tema en español incluido en su álbum ‘Redtimeline’ (Wolfpack Records), publicado en 2020 y grabado bajo la supervisión de Joe Marlett -productor norteamericano dos veces nominado a los premios Grammy y que ha trabajado con artistas cómo Foo Fighters, Blink-182, Red Hot Chili Peppers o Queens Of The Stone Age- en los estudios Signature Sound de San Diego (California), por donde han pasado grupos y artistas como U2, Florence & The Machine o Santana.

El pasado año, Garso presentó sus canciones en el Espacio Movistar Centre Barcelona tras ser el primero de los cuatro ganadores -elegido entre más de 2.000 aspirantes- del concurso Sesiones Movistar+ Rookies. Compartió escenario y cantó con el grupo Sidonie como padrinos de lujo en este programa televisivo.

En este concierto, además de tocar sus temas por separado, interpretaron al alimón 'Mi vida es la música', una de las nuevas canciones de Sidonie incluida en su último disco de estudio 'El regreso de Abba'. Tras publicar su primer elepé y saborear el éxito como ganador de este certamen, el artista zaragozano afronta ahora una nueva etapa con canciones compuestas en castellano.

El videoclip de ‘Espada y rosa’, dirigido por Marino Pardo (Zahara, Fuel Fandango, Xoel López), ha sido realizado en colaboración con Movistar+. Sobre esta canción, Garso explica que es “un hit súper reciente, además del primer tema que he compuesto en castellano. Es la primera vez en 14 años que me fluye algo en este idioma y la verdad es que estoy muy contento con el resultado”.

El pasado 2020 iba a marcar el despegue en directo del elepé de Garso, pero la pandemia marcó otro ritmo y el zaragozano optó por componer nuevos temas en en español con un aire más romántico y acústico, como los que se recogen en su epé ‘Romantic Songs From The Darkest Corner Of My Room’.

Tras retomar los conciertos que no pudo llevar a cabo el año anterior, en febrero de 2021 Garso también fue uno de los nombres del cartel del festival Inverfest de Madrid, con un ‘show’ que registró un lleno en la sala La Riviera de la capital. La próxima semana (25 de junio), el músico zaragozana ofrecerá un concierto en el Teatro Arbolé de Zaragoza (con Luis Fercán) y el 10 de julio actuará en la sala La Nau de Barcelona (con All I Have To Say).