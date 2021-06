Se cumple un siglo del nacimiento de Luis García Berlanga, apasionado por Aragón

ZARAGOZA. Tal día como ayer hace un siglo, un 12 de junio de 1921, nacía en Valencia, uno de los grandes cineastas europeos de todos los tiempos: Luis García Berlanga (1921-2010), el director de películas como ‘Bienvenido, Mr. Marshall’, ‘El verdugo’, ‘Calabuch’, ‘Plácido’ o ‘La vaquilla’, que acuñó un humor peculiar, el término obsesivo ‘austrohúngaro’ y una mirada crítica sobre España dentro de una producción variada e incomparable donde hay humor, sátira, ternura, nihilismo y una meditación general sobre España y la condición humana.

Ayer y hoy, Sos del Rey Católico, donde rodó ‘La vaquilla’ en el verano de 1984, lo recuerda con diversas actividades, entre ellas una conferencia de su gran amigo Luis Alegre, autor de un libro, ‘¡Hasta siempre, Mister Berlanga!’ (Random Cómics), ilustrado por El Marquès, quien afirma que «con aliados como Juan Antonio Bardem o Rafael Azcona, Berlanga dio un vuelco al cine español. Añadió verdad, aire subversivo e inteligencia, y nos enseñó a reírnos de las propias miserias. Fue el primer cineasta que mostró lo divertido que resulta reírnos de nuestra sombra. Colocó delante un espejo y nos vimos deformados, pero nos reconocimos de inmediato. Qué gracia, eso éramos nosotros».

Rubielos, Teruel, Alhama

A ese volumen de Luis Alegre se suma la reedición de ‘El último austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga’ (Alianza editorial), de Manuel Hidalgo y Juan Hernández Les, y la biografía de Miguel Ángel Villena, ‘Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente’ (Tusquets. Premio Comillas). La huella de Aragón en la vida y la obra de Berlanga comienza con su propia madre, Amparo. Luis Alegre lo recuerda así: «Su madre era de Rubielos de Mora y emigró con sus padres a Valencia, donde abrieron un horno de pastelería, Postre Martí».

La conexión aragonesa se amplió con su paso por la Guerra Civil nada menos que en Teruel. Miguel Villena recuerda que «se presentó como voluntario, tal vez falsificando la edad, con dieciséis años y medio, para combatir en la terrible batalla de Teruel entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938». El propio Berlanga dijo en un libro de memorias que soportó 40 grados bajo cero. Estuvo destinado en el botiquín de su compañía de la 40 División de Carabineros.

El humor macabro no faltó en la experiencia: «A pesar de que el inexperto soldado no sabía ni usar el bisturí y se limitaba a recetar aspirinas a los militares, un comisario político le obligó a extirparle un quiste del cuello bajo amenaza de muerte colocando una pistola encima de la mesa», cuenta Villena. Y el propio Berlanga evocó con socarronería: «Entonces yo enarbolé un bisturí y le di un corte. Empezó a salir pus sanguinolento. Tuve que cerrar los ojos para no marearme. (…) Nunca volví a verle. No sé si murió infectado aquella misma noche o conseguí una curación mágica».

Sería su madre quien le pidiese que fuese a la División Azul para ayudar a su padre, y lo hizo, además, para seducir a la joven Rosario de Mendoza, que se casó con un amigo suyo. Luis Alegre recuerda: «A su padre le conmutan la pena de muerte por la cadena perpetua, pero no por su arrebato patriótico. La verdadera razón retrata el horror de aquellos años: su padre salva la vida porque su familia la compra».

Aquel joven aficionado a los prostíbulos y descreído no tardaría en zambullirse en el cine e iría acumulando éxitos: ‘¡Bienvenido, Mister Marshall!’, ‘Novio a la vista’ o ‘Calabuch’. En 1956 rueda en Alhama de Aragón, ‘Los jueves, milagro’, que se estrenaría en Zaragoza en el Teatro Iris, el 22 de febrero de 1957, con actores muy queridos como Pepe Isbert y Manuel Alexandre, y Richard Basehart. En esa película, las fuerzas vivas de un pueblo con un decadente balneario inventan una aparición prodigiosa.

Memoria de Sos y una canción

Casi 30 años después, Luis García Berlanga regresó a Aragón con una meditación sobre la Guerra Civil en ‘La vaquilla’, que es todo un alegato sobre el desengaño; se esfuerza en ofrecer «una visión distanciada de la guerra», en clave cómica, cuando no surrealista. El rodaje fue complejo. Miguel Ángel Villena dice que «se contrataron a unas prostitutas de Zaragoza como figurantes para las secuencias filmadas en un cochambroso burdel».

25 años después, en diciembre de 2009, Sos rindió homenaje a Berlanga e instaló once sillas de bronce dedicadas al equipo. Al cabo de un tiempo, se levantaron y se colocaron en una zona de aparcamiento. Finalmente, han vuelto a su sitio. Berlanga recordaría: «Utilicé la canción ‘La hija de Juan Simón’, cantada por Angelillo, como fondo musical, y lo cierto es que nos emocionamos. Hasta yo mismo. Que no suelo emocionarme con lo que he filmado, me quedé conmovido».

Felipe Pétriz, Nieves Ibeas y José Luis García Sánchez rodean al cineasta en 2002 en la Universidad de Zaragoza. María Torres Solanot/Heraldo.

RISAS, CAMAS Y CENAS, Y UNA FOTO EN LA ALMUNIA

‘La vaquilla’ fue el primer guión concibió Luis García Berlanga (1921-2010), esa película que ya forma parte del imaginario cinéfilo aragonés. Aquí ha estado muchas veces: participó en ‘Yo confieso’ y acudió en 2002 a un homenaje de la Universidad de Zaragoza a ‘¡Bienvenido, Mister Marshall!’. Recuerda Luis Alegre: “En mayo de 1999 estuvo en La Almunia con Alfredo Landa. Después de la comida, me fui al hotel El Patio a echar la siesta. Berlanga y Landa me siguieron y se tumbaron juntos en la cama de al lado, muertos de risa. Mi foto con ellos en la cama que hizo José María Pemán es una de las imágenes de mi vida. En octubre de 2002, cuando vino a la Universidad de Zaragoza, cenamos con los amigos en Casa Emilio. Berlanga era muy encantador. La cena fue inolvidable”.