Vuelve el Record Store Day, una nueva cita para hacerse con joyas musicales en vinilo

El próximo sábado se celebra el primero de los dos Record Store Day de este 2021 -debido a la pandemia este año tiene lugar en dos fechas, 12 de junio y 17 de julio-, una idea que surgió originalmente en Estados Unidos como una celebración de la cultura por parte de las tiendas de discos independientes. En ese día todas los establecimientos que participan en esta iniciativa ponen a disposición de sus clientes ediciones especiales en vinilo, lanzamientos de cedés y productos promocionales pensados especialmente para ese día.

Durante esta fiesta que gira en torno a la música suele ser habitual, al menos antes de la pandemia, que artistas de todo el mundo hagan apariciones especiales y actuaciones en las tiendas. Sin ir más lejos, Metallica comenzó oficialmente el Record Store Day en la tienda de discos Rasputín de San Francisco el 19 de abril de 2008 y desde entonces esta cita ha seguido celebrándose cada año.

En España, comenzó oficialmente el 16 de abril de 2011 y cada año ha ido creciendo tanto en el número de tiendas participantes, como en afluencia de público, implicación de los sellos discográficos y repercusión en general.

En la capital aragonesa, Discos Linacero se une a esta iniciativa con discografía exclusiva para este día, solo disponible en las tiendas que participan en el Record Store Day. Estas ediciones, por su singularidad, son importantes e imprescindibles para cualquier coleccionista y amante de los discos de vinilo.

En la edición de este año del Record Store Day, que se amplia también con otra fecha, el 17 de julio, el embajador a nivel internacional será el músico y actor Fred Armisen, un honor que durante los últimos años ha recaído en artistas como Josh Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Jack White, Chuck D, Dave Grohl, St. Vincent, Brandi Carlile, o bandas como Run The Jewels o Pearl Jam.

En España, el artista escogido no es otro que Raphael, un cantante que ha trascendido a varias generaciones y que en este momento celebra sus 60 años sobre los escenarios. Raphael ha vivido de cerca la evolución de las tiendas de discos y de los diferentes formatos a lo largo de los años, de los sencillos a los elepés y casetes, el auge del cedé en los 90 y el renacimiento del vinilo en los últimos años.

Los seguidores del artista podrán hacerse con ‘Tour 6.0 EP’, una edición limitada en vinilo ‘picture’ (con una imagen grabada en el disco) del álbum grabado en directo durante sus exitosos conciertos del pasado diciembre en el Wizink Center de Madrid, en exclusiva para el primero de los dos Record Day Store de este año.

En esta ocasión, también se pueden encontrar ediciones especiales de discos nacionales de artistas y grupos como: Camarón (‘La leyenda del tiempo’), Nacha Pop (‘Una décima de segundo’), Nada Surf (‘Cycle Through’) o Pata Negra (‘Rock Gitano’). En cuanto a referencias internacionales, entre muchas otras, aparecen álbumes de Grateful Dead, Iggy Pop, Joe Strummer, Police, Rage Against The Machine, AC/DC, Beck, Elton John, Ella Fitzgerald o Elvis Presley.

Como cada año muchas tiendas participan en el Record Store Day en todo el mundo. Todas son independientes, lo que significa que no pertenecen a ninguna corporación ni multinacional. Desde su nacimiento, muchos artistas han colaborado con el proyecto y han dado su opinión a favor de las tiendas de música. Entre ellos Paul McCartney, Bruce Springsteen, Metallica, Ben Harper, Queens Of The Stone Age, Tom Waits, Ian Gillan (Deep Purple), Patterson Hood (Drive-By Truckers), Dale Watson, Henry Rollins, Norah Jones, Steve Wilson (Porcupine Trees), Joan Jett, Brett Netson (Built To Spill), Mike Portnoy (Dream Theater), Klaus Meine (Scorpions), Sammy James, Jr. (The Mooney Suzuki) o John Mellencamp.