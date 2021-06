Ara Malikian, protagonista del regreso del Festival Folklórico de los Pirineos de Jaca

La 51ª edición del Festival Folklórico de los Pirineos se celebrará en Jaca este año, del 28 de julio al 1 de agosto, pero adaptado a las nuevas circunstancias. Esto significa que no habrá pasacalles ni actuaciones de grupos en la calle, algo tradicional en este certamen, para que no haya aglomeraciones. Pero sí que se van a organizar actuaciones en recintos abiertos con agrupaciones y colectivos locales.

El principal protagonista de este certamen será Ara Malikian, que ofrecerá dos conciertos, el 31 de julio y el 1 de agosto, en la plaza San Lure, con un aforo máximo de 700 personas cada noche. Malikian estaba confirmado para el festival de hace dos años, pero una lesión en el hombro le obligó a cancelar su gira, y por lo tanto, su concierto en Jaca. Ahora, tras comprometerse con este certamen, vuelve a la capital jacetana. Las entradas para su concierto ya se pueden adquirir en www.aramalikian.com.

La concejal delegada del festival, Olvido Moratinos, ha explicado que este año “no queríamos perder nuestro festival”, y aunque requiere más esfuerzo para que se cumpla la normativa covid, “habrá actuaciones de grupos locales, no sólo folklóricos, sino de índole musical o danza, en espacios al aire libre, porque no se pueden traer de fuera”. Por la proximidad con Francia, el único grupo extranjero será de este país. Pero se han descartado los pasacalles “porque no puede haber aglomeraciones”, añade Moratinos. Y el centro neurálgico de este 51 Festival Folklórico de los Pirineos será la plaza San Lure, donde tendrán lugar la gran parte de las actuaciones programadas.

También habrá espectáculos, posiblemente porque aún hay cuestiones sin cerrar, en los Jardines de la Universidad, y los más pequeños tendrán talleres infantiles en un lugar aún por determinar, pero también al aire libre. Pero el “concierto estrella” será el de Ara Malikian, “previsto para hace dos años y que no se pudo celebrar”, recuerda la concejal delegada del festival.

Los dos conciertos corresponden a la gira de Malikian, en un formato reducido, con piano y violín. Y el precio de las entradas será de 40 euros más gastos para las 15 primeras filas, 35 de la 15 a la 25 y 30 en grada. Joaquín Domínguez, de ZZ Producciones ha explicado que el precio de las entrada “es más barato que en los conciertos habituales”. Las entradas se han puesto a la venta este martes, 8 de junio, en la web del artista.

Olvido Moratinos ha adelantado que el Festival Folklórico de los Pirineos contará para noche del viernes “con otro concierto de tirón”, que no ha adelantado. Al igual que los grupos participantes. Ha indicado que serán de la Jacetania, y también del Alto Gállego e incluso de Aragón, y que por el momento hay 5 confirmados. Habrá igualmente un espectáculo de inauguración, en el que participarán todos, el 28 de julio en la plaza San Lure.