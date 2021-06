"Esta Feria del Libro es de sonrisas de ojos, muchos parpadeos y guiños de felicidad"

ZARAGOZA. «La pandemia nos ha enseñado a sonreír con los ojos, así que este reencuentro con libreros y lectores ha sido de sonrisas de ojos, muchos parpadeos y guiños de felicidad», dice Joaquín Berges, el autor de ‘Peregrinas’ (Tusquets), que ha firmado dos días en la Feria del Libro de Zaragoza que se clausura mañana y que ha incrementado su aforo de 300 a 430 personas. «Como no pude presentar ‘El nido de la araña’ (Ediciones B) ni firmar el Día del Libro, para mí ha supuesto el reencuentro tan necesario con los lectores, con los libreros, con otros escritores... He vivido un ambiente festivo como no recordaba de ferias anteriores», cuenta la novelista y autora infantil María Frisa.

Mañana regresará a la caseta Carmen Santos con ‘Flor de Arrabal’ (Grijalbo); dice: «El regreso a la Feria del Libro está siendo emocionante por partida doble. Por un lado, porque han pasado cuatro años desde la última vez que estuve con ‘Un jardín entre viñedos’. Por el otro, porque después de los meses de confinamientos, restricciones y miedos que hemos pasado por culpa de la pandemia, recuperar esta fiesta de los libros y poder charlar con los lectores, los amigos escritores y los libreros es un lujazo del que estoy disfrutando muchísimo».

El poeta Ricardo Díez Pellejero, crítico de ‘Artes & Letras’, observa: «Volver a la Feria del Libro significa materializar el compromiso con nuestro trabajo, con la defensa de tu obra, y una oportunidad siempre emocionante y satisfactoria de compartir unos momentos de charla con quienes se interesan por las ideas que rescatamos del silencio. Supone un encuentro con otras voces: es imposible marcharse a casa sin algún título debajo del brazo».

Novedades, firmas, sellos

Ayer estuvo en Zaragoza Jesús Carrasco, el autor de ‘Intemperie’ y ‘Llévame a casa’ (ambas en Seix Barral). Hoy y mañana podrán adquirir, con o sin firma, títulos recientes y otros que ya llevan semanas o meses en las librerías. Entre las novedades más recientes figuran ‘La playa infinita’ (Seix Barral) de Antonio Iturbe; ‘El hombre que ordenaba bibliotecas (Pre-Textos) de Juan Marqués, su debut en la narrativa; ‘Cuadernos perdidos de Japón’ (Candaya) de Patricia Almarcegui; ‘Contra la España vacía’ (Alfaguara) de Sergio del Molino; ‘Arana’ (La fragua del trovador) de Javier Quiñones y, por supuesto, ‘Héroes de leyenda’ de Antonio Cardiel, que firmará hoy por la tarde y mañana por la mañana con su hermano Joaquín, componente de Héroes de Silencio.

A ellos se suman libros como ‘Sinfonía del Matarraña’ (Ónix) de Javier Aguirre, que recoge cuatros libros de ficción en un solo tomo, y los relatos de ‘Tierra de silencios’ (Dobleuve) de Javier Aguirre; ‘Si no eres, lo menos que podrías hacer es decirlo’ (PUZ), una antología de cuentos de Miguel Serrano Larraz, que se suma a su novela reciente ‘Cuántas cosas hemos visto desaparecer’ (Candaya), que firmará en la FNAC el sábado. Las meteorólogas Silvia Laplana y Nuria Seró sellarán ‘El desafío del clima’ (Harper Collins), que se ha situado de maravilla en las listas. El sello Apila recibe hoy al cuentista e ilustrador chileno Pato Mena con ‘Un cocodrilo en el bolsillo’.

El fin de semana será especialmente intenso: Pedro Bosqued firma hoy y mañana su delicada novela ‘Para cenar, aire’ (Pregunta), igual que hacen Jorge Sanz Barajas con ‘Volar alto’ (Xordica), el relato del pintor Ciriaco Párraga y la Tellito, y Fernando Sanmartín, ‘Os contaré la verdad’ (Xordica). En poesía, Jorge Martínez, cantante de Despierta McFly publica ‘Tanto por destruir’ (Olifante).Y Raúl Herrero estampará su lírica y ofrecerá ‘Solo de trompeta’ de Fernández Molina. Agustín Martín insiste con‘El Lechago que yo he vivido y el que me contaron’ (Taula).

‘En cómic, Laura Rubio estampará ‘El invierno sin fin’ de la serie Zilia. Además, firmarán sus ficciones:Luis Zueco con ‘El coleccionista de libros’ (Ed. B). Juan Bolea con ‘La noche azul’ (Alrevés); Domingo J. Buesa con ‘La tarde que ardió Zaragoza’ (Doce Robles); José Luis Corral ofrece ‘Petronila. La reina olvidada’ (Doce Robles) y ‘El Conquistador’ (Ed. B); Juan Carlos Pueo con ‘Llévame a pescar contigo’ (Gara) y Ángel Gracia con ‘El silencio y su canción (Pregunta).

Miguel Mena resume así el carácter festivo de la cita. «La Feria del Libro supone alegría y tiene esa magia del reencuentro de esa especie de familia que somos en torno al mundo editorial».

EL ANECDOTARIO: "¿NOS QUITAMOS LA MASCARILLA UN MOMENTO?"

En la Feria del Libro siempre se dan pequeñas anécdotas. Algunos escritores narran las suyas:

Joaquín Berges: «Unas lectoras quisieron hacerse una foto conmigo. ¿Nos quitamos la mascarilla un momento?, propuse yo. No, no de ninguna manera, me respondieron ellas. Si nos quitamos la mascarilla parecerá la foto de una feria cualquiera, no la de este año. Eso demuestra que esta Feria es muy especial».

Carmen Santos: «Cuando publiqué ‘El sueño de las Antillas’, vino a la caseta un señor cubano y me pidió que le firmara un ejemplar para su nieta, que estaba a punto de nacer lejos de Cuba. Me emocioné muchísimo».

María Frisa: «Ha sido muy gratificante cuando los lectores me felicitaban por mi anterior novela, ‘Cuídate de mí’, y al saber que había publicado otra, la compraban sin dudar».

Ricardo Díez Pellejero: «Son muchos los momentos que se atesoran en una Feria. Tal vez el más bonito fuera conocer a Andrea (y a su padre), una jovencísima poeta llena de curiosidad que, después de interesarse por muchos libros en varias casetas, volvió a llevarse mi ‘Mictlán’ (Olifante) como lectura que incorporar a su voz en construcción. Un nuevo lector»

Miguel Mena: «Mi anécdota repetida todos los años es que siempre hay alguien, sobre todo en los momentos de tranquilidad, que me confunde con el librero y me pregunta por algún libro. Eso me divierte. Siempre que puedo intento aconsejar. El otro día estuve firmando en la caseta de la FNAC y a un par de personas le recomendé libros, y los compraron, de autores a los que yo profeso admiración. Me gusta poder ejercer unos minutos, aunque solo sea por una confusión, de librero».

