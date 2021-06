Javier Segarra: "Prefiero la risa sincera al aplauso que llena de vanidad"

¿Qué le suelen pedir más, chistes o recetas?

Las dos cosas, pero lo mío es el humor. Con la pandemia empezamos a hacer videorrecetas, que se han emitido en mi canal de cocina y en Heraldo.es y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva.

¿Se atreve con un chiste rápido?

Un tipo le dice a otro: "Tengo miedo, pero verdadero miedo, pero lo que se dice miedo, miedo al deporte este de las espadas". El otro le responde: "¿Esgrima?". "No, no es grima, es miedo".

Y ya que estamos… ¿qué comida les haría a los lectores?

No falla el Ternasco de Aragón, con un buen Jamón de Teruel de entrante.

Algunos ciudadanos no se encerraron solo en casa, sino también en la cocina. ¿Usted con el confinamiento mejoró en los fogones?

Tengo una buena compañera, que es una gran ama de casa y la que me va refinando y echando una mano en los platos que hago en casa, pero la verdad es que estamos experimentando cosas muy interesantes que tienen mucha aceptación. Te puedo preparar unos espectaculares huevos poché con una salsita de setas y con trufa.

Con ese menú cuando quiera, dan ganas de sentarse a la mesa. Forma parte del mundo del espectáculo, un colectivo afectado por la pandemia.

Lo hemos tenido muy complicado, ha sido difícil tirar hacia adelante. Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza que en cierto modo nos ha dado la posibilidad de seguir trabajando. Ahora parece que, afortunadamente, podemos trabajar con otras expectativas. Veo el futuro positivo, todo lo que venga será mejor.

¿Ha perdido alguna vez el buen humor en el último año?

Nunca. No hay que perderlo nunca, ni yo ni nadie. Aceptar las cosas con ese sentido del humor y dar una respuesta humorística a los problemas de la vida hace que todo sea más fácil.

Está recorriendo España con su obra de teatro ‘La hora de Mario’. ¿Cómo está yendo la gira?

Estoy muy contento y sorprendido. Estrené esta obra en noviembre de 2019 y teníamos prevista una gira para celebrar el 125 aniversario de HERALDO y el centenario de Miguel Delibes, pero todo se truncó en marzo de 2020. Cuando hemos arrancado de nuevo, la hemos representado en el Teatro del Mercado de Zaragoza, en Chinchilla (Albacete) y en Valencia. Este verano tenemos previsto ir a localidades aragonesas y navarras. Después vendrá Madrid y hay propuestas en Valladolid.

¿Qué supone sentarse frente a 'Cinco horas con Mario' para hincarle el diente a Delibes?

Es una réplica del personaje que Miguel Delibes creó muerto en una obra en la que todo el peso recae sobre el personaje de su mujer. Le hemos dado vida a Mario, ha salido del ataúd y contesta a todos los reproches.

¿Ahora cuesta más hacer pasar un buen rato que antes?

Hacer reír posiblemente sea una de las profesiones más complicadas y difíciles que existan porque la risa va en línea directa con el conocimiento y la inteligencia del ser humano. Cada uno es distinto y hacer reír colectivamente francamente no es nada fácil. Evadir a las personas de lo cotidiano a través de la diversión es muy bonito.

¿Risas o aplausos?

La risa es satisfactoria y el aplauso no deja de ser un poco vanidoso, es el reconocimiento que a los artistas nos conforta. Así que prefiero la risa sincera al aplauso que llena de vanidad.

Su currículo tiene que ser más largo que el contrato de los Hermanos Marx, cuando quitan las partes contratantes...

Desde luego, empecé muy joven, con 19 años. El gran público me conoce por por mi etapa en Aragón Televisión y en Euskal Telebista, pero lo importante no es una etapa, sino el día a día de una profesión tan bonita como es la de hacer reír. He hecho cosas muy chulas y he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares y a mucha gente, disfrutar de nuestro mundo y del ser humano.

Sin olvidar su faceta radiofónica.

Hago un programa matinal en Onda Aragonesa, un magasín de 8.00 a 13.00. Hice algo de radio en Aragón Radio durante la Expo y también un espectáculo con Mariano Mariano, ‘Enrradiados’, pero no había tenido una relación tan directa como hasta ahora. Estoy descubriendo un medio fantástico, donde la labor social es lo más importante.

Por cierto, es 5 de junio... ¡feliz cumpleaños!

¡Menudo regalo es esta entrevista!