El libro de la "medio maña" que revolucionó LinkedIn con sus experiencias

Melina Jajamovich se define como "medio maña". Sueña con regresar a Zaragoza, con pasear por la ribera del Ebro y tomar una tapa en El Broquel. Dice que echa de menos "la tonada maña", el acento. Vivió en la capital aragonesa y el último día, antes de regresar a su Argentina natal, se recorrió la ciudad en bici: "No sabes cómo me caían los lagrimones". Ahora espera a su hija Leah -sale de cuentas en unos pocos días-, y está presentando su segundo libro: 'Reflexiones de un año trabajando en pantuflas'. Hace menos de una semana que lo publicó en LinkedIn y ya ha tenido 800 descargas.

"Decía, que en 2020 quería escribir y coincidió que todo se cerró. En Buenos Aires tuvimos la cuarentena más larga del mundo y yo, que doy charlas y acompaño a equipos de empresas y siempre había trabajado por presencial, de repente me encontré con las cámaras. Lloraba porque necesitaba mirar a la gente a los ojos… era una tortura. Y lo que hice con esa tortura fue escribirla en LinkedIn. Todo lo que me pasaba cada día, lo que veía en las empresas y organizaciones con las que trabajaba, lo que le pasaba a la gente, lo que me pasaba a mí…". ¿Por qué LinkedIn? Su socia le recomendó que la gente no quería leer mucho, "escribe cortito", le decía. Así que ella optó por esta plataforma para escribir solo esos dos párrafos. Empezó a funcionar y la gente comentaba. "Era lo que me salía del corazón y creo que por eso la gente se añadía a la conversación. Funcionó tan bien que LinkedIn empezó a amplificar mis artículos y me eligieron dentro de Latinoamérica como una de las 'LinkedIn TopVoices de Latam' del 2020.

Con todo lo que tenía escrito, una amiga le propuso publicarlo. Su avanzado periodo de gestación le impidió gestionarlo con una editorial, así que decidieron autoeditarlo y ofrecerlo de forma gratuita en internet y, además, con fines benéficos: 'copyleft' y solidario. "Busqué una organización que trabajaba por la educación rural en Argentina y así apoyamos una buena causa", relata y eligieron 'Voy con vos', una entidad que ayuda a que jóvenes de Chaco. Gracias a la publicación del libro de Melina, la asociación ya ha recibido más de 100.000 pesos, entre las donaciones y a los nuevos socios.

"Hay que pensar lo que podemos hacer para construir esa nueva normalidad. El reto que tenemos es crear algo distinto"

"Se lee muy fácil", considera Melina. Para muchos casos es como un espejo, los que ya lo han leído le han transmitido que en sus palabras se han visto reflejadas. "También me han dicho que es una invitación a frenar. No esperes a que nadie te diga cómo es el nuevo mundo, empieza a crearlo. Hay que pensar lo que podemos hacer para construir esa nueva normalidad. El reto que tenemos es crear algo distinto", añade.

El anterior libro de Jajamovich –que pronto se agotó- contaba con ilustraciones, sin embargo, en esta ocasión al estar embarazada acortó los tiempos. ¿La solución? Con el impulso de Maru Romero, otra “medio maña”, reunió a cinco amigos y cada uno tenía que llevar cinco objetos. Melina leyó las publicaciones de LinkedIn y sus amigos tenían que representar con esos objetos lo que les recordaba. "Es como la poesía fotográfica de Chema Madoz. Fue lo más divertido que hicimos este año", concluye esta argentina.

El libro se puede descargar en este enlace.