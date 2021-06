Hovik Keuchkerian ofrece un monólogo que es una 'Biblia de la vida' en 'Un obús en el corazón'

Hovik Keuchkerian (Beirut, Líbano, 1972) cree, ante todo, en la voluntad. Pero en su caso también han intervenido las fuerzas del destino. Este exboxeador, que fue campeón de España de los pesos pesados y luego tuvo un gimnasio, nunca pensó que tal día como hoy iba a tener cuatro libros publicados, tantos monólogos, series y películas a su espalda y una obra teatral en cartel, ‘Un obús en el corazón’, con la que se siente plenamente identificado. Se siente afín al autor, Wajdi Mouawad, libanés como él, a su peripecia vital y a su texto, que define como una auténtica ‘Biblia de la vida’ y en la que ha crecido como ciudadano y como actor desde que la estrenara en 2014. Siete año después sigue representándola, con la dirección apasionada de Alfonso Sánchez, y el viernes y el sábado la ofrece en el Teatro de las Esquinas. A las 19.30.

“Soy y seré siempre boxeador. Y esa condición también me acompaña en el teatro, en ese set hostil donde me transformo y ofrezco la víscera, el alma y la sangre”, explicaba ayer Hovik Keuchkerian, que insiste de manera automática -como hacía Albert Camus con el fútbol- que el boxeo fue para él una escuela de la existencia, una lección sobre la condición humana.

En ‘Un obíus en el corazón’ todo es singular. El dramaturgo Alfonso Sánchez se encontró con el texto de Moauwadi y le interesó mucho. Lo guardó en un cajón. Un día, en una entrega de premios, vio que Hovik Keuchkerian estaba nominado a un premio por su trabajo en ‘Alacrán enamorado’. Lo oyó hablar y recordar peripecia vital: había nacido en Beirut, a los tres años salió hacia España. “Me interesó no solo esa coincidencia con el autor, Mouawad sino su implicación, su fuerza vital. Lo llamé, quedamos, le habló del texto, y a los dos o tres días me llamó”, explicó Sánchez.

Keuchkerian le atajó. “Lo llamé a la mañana siguiente y le dije que ese texto era para mí. Le recordé que había sido campeón de España de los pesos pesados, y que si no me lo daba iba a tener problemas con mis puños”. Así empezó todo: el actor estudió el texto, aprendió a decirlo de varias modos distintos, y le dijo al director que en tres días podrían estrenarlo. Era una locura, claro, de alguien que no dominaba los registros del teatro. Entonces empezó el verdadero proceso de construcción del personaje, que duró bastantes semanas, más de siete, y que fue también una aprendizaje de la interpretación. Keuchkerian, con inmensa gracia, como si escenificase otra obra, recordó ayer cómo fue ese método con todo tipo de detalles. “No descarto escribir un libro sobre eso”, dijo con humor. Y desde el estreno hasta ahora, la pieza deja su sello: la gente vuelve a verla, 3, 4, o 5 veces, o hay quien regresa muchas porque tiene la sensación de que está hablando con su madre, de que vive su propia catarsis.

El monólogo ‘Un obús en el corazón’ cuenta la historia del propio escritor, famoso ya por su obra ‘Incendios’ y porque es el director del Teatro de la Colina de París. Una noche, en Canadá, donde vivía, recibe la llamada de su madre enferma, y mientras sale hacia el hospital recuerda su vida, su aventura y le recrimina que lo haya sacado de su país y lo haya llevado a otro inhóspito y frío. “Hasta que descubre que con ese gesto le salvó la vida. La obra habla de la cualidad del perdón, del paso que va del rencor hacia el perdón en un lenguaje de poeta que concentra una experiencia vital. El texto habla de la enfermedad, del viaje, del dolor, de la memoria, pero sobre todo habla de una experiencia vital”, indicó Alfonso Sánchez, que ha visto durante más de 200 representaciones cómo Hovik Keuchkerian se ha transformado, ha evolucionado y conmueve durante una hora y 25 minutos sobre la escena.

Por algo, este actor al que no le faltan trabajo ni proyectos -ayer recordó su paso por ‘Justi&Cia’ de Nacho Estaregui- todos los viernes ofrece una función en el teatro Luchana de Madrid.