La 25ª edición del Festival de Cine de La Almunia de Doña Godina, cuya programación arrancó oficialmente el pasado jueves bajo el lema ‘Ellas cuentan’, extendió este sábado la alfombra roja para celebrar su día grande. A las tradicionales proyecciones y concursos se unió la entrega de galardones, que concentró en la misma jornada la concesión de dos premios Florián Rey, a las actrices Julieta Serrano y Aitana Sánchez-Gijón; y de otros dos Villa de La Almunia, a las directoras aragonesas Pilar Palomero y Nata Moreno. A la ceremonia acudieron decenas de vecinos, que volvieron a mostrar su apoyo al séptimo arte.

«Revisando mi trayectoria he podido analizar el rol que he desempeñado, pasando de objeto de deseo a madre del objeto de deseo con apenas 35 años», valoraba Sánchez-Gijón. En este sentido, reivindicaba que, en el caso del cine, "cuando más tenemos que contar y aportar, te apartan" y reconocía que "eso está cambiando pero porque lo reivindicamos".

Así, Serrano, que arrancó su periplo en los años 50 y que coincide con su compañera en el último trabajo de Almodóvar, subrayó que «las cosas han cambiado al igual que lo hace la sociedad, con cosas buenas y malas» y puntualizó que "soy optimista, creo que ahora la situación es mejor, porque cualquier tiempo pasado fue peor".

Por su parte, tanto Moreno como Palomero reivindicaron sus raíces aragonesas y su intención de ligar su actividad profesional con esta tierra. "En mis próximos proyectos estoy buscando rodar en Aragón", adelantaba, recordando que "he tenido todo el apoyo de las instituciones y organización de aquí para hacerlo". "Hay que apoyar y acompañar", insistía Moreno, a quien une un profundo vínculo con la localidad almuniense: "Mis abuelos son de aquí y aquí me he pegado veranos enteros, cogiendo cerezas, melocotones y recorriendo las calles", decía con lágrimas en los ojos.

En el caso de Sánchez-Gijón también confesaba una relación especial entre ella y el municipio a través de su interpretación de ‘La regenta’, donde hay una mención a la localidad. "Creo que este festival es fruto del esfuerzo y el amor por el cine, un gesto heroico", remarcó. Para Serrano se trata de un pueblo "con una trayectoria y pasado muy potente, y conserva esa hoguera que encendió Florián Rey". Al mismo tiempo, Palomero recordaba su vinculación con el sector de los festivales de Aragón.

Durante la gala, comandada por el periodista local Alejandro Aisa, los asistentes pudieron disfrutar de actuaciones musicales, bajo una exhaustiva normativa sanitaria. "Ha sido una edición con un plus de complicación organizativa, por los aforos y la higiene, pero hemos aprovechado para renovar y modernizar algunos aspectos del festival", puntualizaba su directora, Carmen Pemán. Después de una suspensión en 2020 y un aplazamiento a principios de mayo, sostenía que "hay muchas ganas de consumir cultura, y lo vemos en el público en este tiempo". La programación seguirá hasta el próximo sábado, con proyecciones y con la Muestra Adolfo Aznar.