Sr. Isasi sirve su enérgico pop-rock en la sala Luis Galve del Auditorio

Un concierto en el Auditorio de Zaragoza es todo un hito para cualquier banda aragonesa. Un lujo del que este sábado disfrutará la formación de pop-rock Sr. Isasi a partir de las 18.00 en la sala Luis Galve.

"Tocar en el Auditorio es una responsabilidad como músicos. Es un entorno mágico, totalmente diferente al concepto de las salas de conciertos al que estábamos acostumbrados donde el público estaba de pie, bailando, moviéndose, pegados al escenario,… Tocar un concierto de rock en el Auditorio supone un reto e implica afrontarlo con una fórmula diferente de conquistar al público", explica Roberto Isasi, el capitán de este proyecto que ya cuenta con un álbum en su haber, ‘Empezamos’, editado en septiembre de 2019.

La pandemia se cruzó en el camino de la presentación del disco y es hora de recuperar el tiempo perdido. "No nos dio tiempo más que a dar un par de conciertos antes de que la pandemia cerrara la persiana para la cultura. Aprovechamos para componer, pudimos tocar en el Castillo de Loarre, algún concierto en vivo con aforos muy pequeños y, con nuestros amigos de Audiovideoracord, organizamos un concierto en ‘streaming’ con la banda al completo. Ahora es momento de empezar a volver a los directos, en espacios seguros", asevera.

Acude a la cita de esta tarde con un potente videoclip recién lanzado, ‘El tiempo’, y con la obsesión de trasladar al directo la energía y la intensidad que derrochan las composiciones. "Habrá muchas sorpresas. Por supuesto repasaremos temas de ‘Empezamos’, pero presentaremos de forma oficial ‘El tiempo’, nuestro nuevo single. También compartiremos en primicia futuros ‘singles’, tendremos algún momento íntimo acústico y un par de versiones que sabemos que pondrán las pilas al público", promete.