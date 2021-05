El 'héroe' Joaquín Cardiel: "Ha llegado la hora de mi primer disco en solitario"

Acaba de lanzar 'India' su primera canción en solitario tras el epé 'Palabras' de 2014. ¿Qué le ha llevado a retomar este camino?

La idea es dar salida a unas cuantas canciones que, junto a algunas del epé ‘Palabras’, darán forma a mi primer elepé, que se titulará ‘Emociones’ y que espero que esté listo en septiembre. Cada uno de los temas del álbum expresa una emoción, un sentimiento que me provoca hablar de ello y expresarlo en una canción. La música ha formado parte de mi vida y lo sigue haciendo.

¿Qué le inspiró al componer ‘India’?

Esta canción habla de mis experiencias en este increíble país, de sus gentes, su espiritualidad y su forma de ver la vida. Una cultura milenaria que va a otro ritmo y que me ha calado profundamente. Todas las canciones las grabo en mi estudio de casa en un proceso, digamos, artesanal. Excepto las baterías, que fueron grabadas por Ramón Gacías hace ya unos años, el resto de los instrumentos y voces corren a mi cargo. Es un proceso lento en el que la instrumentación va guiando el proceso. Una guitarra nueva, una letra o un bajo pueden modificar el resto de los instrumentos y desarrollar la canción en otras direcciones. Es un proceso que puede durar días o años. Nunca he tenido prisa por acabar el material, así que hay canciones recientes y otras son más antiguas. Confío en que maduren como el buen vino.

La ha mimado envolviéndola con un videoclip.

La idea y la grabación han corrido a cargo de Paolo Scarpa Muttoni, un cineasta amigo de mi hermano Antonio, que nos puso en contacto. Se basa en la fiesta hindú Holi de India, fiesta de la primavera y el amor y que actualmente se celebra en muchos otros sitios. También se ha encargado de otros dos vídeos. Refleja el colorido y espiritualidad de la India.

¿Ha trazado un plan a corto y medio plazo?

‘India’ es el primero de los tres singles que tengo pensado publicar. Le seguirán ‘Al abrigo del Moncayo’ y una nueva versión de ‘Magia’ que ya estaba en el epé ‘Palabras’. Ambas tienen vídeo nuevo. En total serán diez canciones.

¿Editará el disco en vinilo o sólo en formato digital?

Por supuesto que sí. El auge de las ventas de vinilos es una gran noticia para los amantes de la música. Tener entre tus manos el formato físico, el diseño, las fotos, letras… El ritual de sacarlo de su funda y colocarlo en el plato. El tacto y los olores. Nada que ver con el formato digital. Además, los músicos invertimos mucho tiempo y recursos para que nuestra música suene con calidad y el formato mp3 es un retroceso en ese aspecto. Las canciones se pierden en carpetas con miles de archivos. Sí. Habrá vinilo.

¿La composición ha sido una constante a lo largo de su vida? ¿Cómo es el proceso?

Es un proceso parecido al que hacíamos en Héroes del Silencio. Comienza con una idea de guitarra: unos acordes , un riff, una línea melódica… A partir de ahí se construye una estructura en función de la letra de la canción, introduciendo diversa instrumentación. Reconozco que era más fácil con mis compañeros, ya que cuatro opiniones suelen ser más acertadas que una sola.

¿Cómo ha vivido la avalancha reciente de material relacionado con Héroes, desde el documental al libro de su hermano pasando por el recopilatorio?

Con mucha ilusión. Ha sido un lujo participar con Alexis Morante en el documental y recordar todo lo acontecido en Héroes. Además, el hecho de que mi hermano haya escrito ‘Héroes de leyenda’ lo ha llevado todo a un nivel más personal, más íntimo. Han sido muchas horas de diálogo con Antonio, escarbando en todo tipo de detalles de la banda: canciones, giras, viajes, promoción… Le ha resultado complicado resumir en 500 páginas todo el contenido que ha recopilado.

¿Cuál cree que es el secreto que explica el interés que genera la banda tantos años después de su disolución?

Lo que perdura en el tiempo son las canciones. En Héroes, el nivel de autoexigencia en composición era máximo. No nos conformábamos con lo primero que nos venía a la cabeza. Mucho trabajo, entrega y dedicación.

Al margen de la música, ¿en qué facetas e inquietudes invierte su tiempo?

Vivo en el campo y eso hace que me haya convertido en ‘multitarea’. Me gusta mucho trabajar con mis manos en lo que sea: construir, reparar, restaurar, crear… El resto del tiempo lo dedico a mi familia y a la música. Me gusta vivir despacio, atendiendo a los detalles, sin prisa, sin pausa, en el momento…