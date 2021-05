Elem, un camino por disfrutar

Afinales de 2019 lanzó su primer epé, ‘Lapso,’ un álbum de debut con el que la zaragozana Elem (Laura Cebrián) asomó un talento que entonces ya auguraba un largo recorrido y que, a pesar de la crisis sanitaria, le llevó a pisar varios escenarios importantes de Aragón el pasado año (Auditorio de Zaragoza, Caixaforum, Festival Sonna, Festival de los Castillos o el ciclo ‘De la Raíz’).

Ahora, una pandemia después, publica ‘Si tu supieras’, un elepé compuesto por nueve temas que supone «una reflexión después de un año complicado, lleno de incertidumbre, de brochazos y cambios de dirección –explica la compositora, cantante y pianista aragonesa–. ‘Si tu supieras’ me recuerda dónde estoy, quién soy, que la vida, para mí, es como una de esas escaleras de caracol de las catedrales que unas veces tienen esos escaloncitos más estrechos y otras esos más anchos».

Con humildad y paso firme añade: «Yo voy por el primero y no solo se trata de disfrutar de esas vistas finales que son espectaculares sino del camino. Si supiésemos lo que hay detrás o lo que queda por delante, de las vidas ajenas, entenderíamos muchas más cosas. Para mí es una forma de decir, bueno, igual debemos opinar menos y empatizar un poco más, de recordarme dónde me encuentro y que tengo que estar feliz por lo que estoy haciendo».

«Pop de autor»

El nuevo disco de Elem, disponible desde mañana en todas las plataformas digitales, y en cedé y vinilo en su tienda web, se abre con una canción que lleva por título ‘Un domingo más’, cuyo videoclip lleva la firma de las realizadoras oscenses Ana Escario y Adela Moreno (El Estudio), con el que la artista despliega su particular «pop de autor». «Instrumentalmente son canciones pop en las que he ido jugando con influencias que me gustan, llevándolas a mi terreno, desde una canciones más funky a otras más rockeras, más pop o un tema más íntimo al piano. En cuanto a las letras, cuento con mis ‘Si tu supieras’”, apunta.

El elepé fue grabado en el estudio La Cafetera Atómica de Zaragoza, con la ayuda de Rafa Domínguez en la producción, por Elem y su banda, compuesta por David Celorrio, Andrés Macmalo, Raúl Baquedano, Álex Arráez y Joss Mayoral.

Presentación en las Esquinas

La presentación en concierto del nuevo disco de Elem en Zaragoza, con toda la banda al completo, tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Teatro de las Esquinas de la capital aragonesa.

Mientras, y a la espera de que se confirmen varias fechas veraniegas, pendientes todavía de oficializarse por las limitaciones sanitarias, la artista zaragozana participará el próximo 24 de julio en el homenaje a Pau Donés en Montanuy organizado por el Festival Sonna, junto a la banda Jarabe de Palo y artistas como Adriá Sala (La Pegatina), Marinah (Ojos de Brujo), La Mari (Chambao), Travis Birds o Pecker. Antes, tendrá la oportunidad de interpretar sus canciones al piano en ‘Las noches de verano’ del Caixaforum, el 24 de junio y el 22 de julio.