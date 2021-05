El Ayuntamiento de Zaragoza lanza su gran festival de cine histórico, el Saraqusta

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desvelado este miércoles su gran apuesta en el ámbito cinematográfico. El Saraqusta Film Festival, que se celebrará del 26 de septiembre del 2 de octubre, nace con la vocación de perdurar y de ubicar a la capital aragonesa en el circuito de certámenes dedicados al séptimo arte. Para lograr esta finalidad, se ha circunscrito su temática al género histórico. Durante una semana, se proyectarán largometrajes, documentales y series tanto nacionales como internacionales.

"Hace mucho tiempo que estábamos hablando de organizar un festival de cine propiamente de la ciudad. Seguiremos apoyando al resto de festivales que se desarrollan, pero Zaragoza, como quinta ciudad de España, tenía que contar con un festival señero", advirtió la vicealcaldesa Sara Fernández.

Una labor que comenzó con un sondeo a las asociaciones y entidades profesionales del sector en la Comunidad para determinar el género más indicado para diferenciarse y hacerse un hueco en un contexto de alta concentración de festivales en la geografía nacional.

"Nos faltaba visibilidad. No pretendemos competir con citas muy consolidadas, sino ofrecer algo que no exista en el país. El objetivo no ha sido crear un festival más, sino mostrar una propuesta que en España no tenga otra alternativa de contenidos y que se dirija a un público amplio, no elitista ni especializado", completó David Lozano, gerente de Zaragoza Cultural.

La propuesta elegida es la encabezada por el productor y realizador José Ángel Delgado, que ejercerá de director del certamen y que gestionará una dotación económica cercana a los 150.000 euros. "Hemos optado por el cine histórico porque un festival generalista hubiera sido muy complicado de estabilizar por la extrema competencia existente. Buscamos un nicho para generar un proyecto abierto a la ciudad y participativo, que se respire en la calle", sintetizó.

Delgado esbozór las líneas maestras por las que se regirá la cita. El primer día –el 26 de septiembre– se inaugurará con un acto de repercusión ciudadana por desvelar. Las cinco siguientes jornadas se dedicarán a las proyecciones: la primera sesión para los documentales, la segunda para las series y la tercera para los largometrajes de ficción. Se mimará la presencia de los elencos actorales para que pisen la alfombra roja y contribuyan a la difusión. Finalmente, el 2 de octubre se celebrará la gala de clausura y de entrega de los siguientes premios: largometraje, documental, intérprete femenino, intérprete masculino, dirección, guión y estudiantes y profesores.

A falta de cuatro meses para el arranque, Delgado está trabajando a contrarreloj con un equipo de testados profesionales. La sección de largometrajes será coordinada por el propio Delgado y por Teresa Azcona; la de series recaerá en Isabel Soria y Pablo Aragüés, y la de documentales, en Vicky Calavia y José Manuel Herráiz. Asimismo, Gaizka Urresti encabezará la coordinación del área profesional, mientras que Ana Asión hará lo propio en la coordinación académica y Natalia Yagüe se encargará de la coordinación de formación.

Junto al Ayuntamiento de Zaragoza también han unido fuerzas el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza.