José de Nebra, el gran compositor español del XVIII, en un documental

"La música es frágil y volátil, pero la que es muy buena resulta prácticamente indestructible". Lo dice el musicólogo Luis Antonio González Marín, de Los Músicos de Su Alteza, que ha dedicado buena parte de su vida como investigador a la figura de José de Nebra (Calatayud, 1702- Madrid, 1768). Un autor del que, paradójicamente se sabe que compuso 80 óperas, zarzuelas, comedias con música y entremeses, y hasta ahora solo se han localizado 14 en los archivos de todo el mundo.

A José de Nebra ha consagrado el realizador y guionista zaragozano José Manuel Herraiz, autor junto a Isabel Soria de documentales como ‘La chica de la orquesta’ y ‘Los cielos españoles’, su cinta ‘Nebra, el triunfo de la música’. Se trata de un largometraje de 75 minutos de duración que recorre la vida de este destacado bilbilitano, que llegó a ser el compositor español más importante de su tiempo. La cinta, basada en buena parte en el proceso de recuperación de la ópera ‘Venus y Adonis’, ha sido escrita en base a las investigaciones del musicólogo Luis Antonio González Marín y cuenta con la financiación de la Diputación de Zaragoza (DPZ) y la colaboración de Aragón TV. Se ha grabado en diferentes localizaciones donde transcurrió la vida de José de Nebra: Zaragoza, Calatayud, Cuenca, Daroca, Madrid, Guipúzcoa, Segovia, Barcelona e Italia. Para su producción, la Diputación de Zaragoza ha destinado 29.000 euros en subvenciones a través de dos convocatorias diferentes de ayudas a la producción audiovisual.

"Tenemos un músico bilbilitano de primer nivel internacional", asegura Herraiz, que también cree que "la música de calidad siempre vuelve a salir a flote" y se decidió a rodar el documental tras escuchar un aria de ‘Venus y Adonis’.

Los Músicos de Su Alteza, en un momento del documental. Albella Audiovisual

"Siempre soy cauto a la hora de embarcarme en un proyecto como éste -relata-, porque no es nada fácil hacer un documental de un personaje del que ni siquiera se tiene un retrato. Hay que hacer al menos 50 minutos de historia y no resulta nada fácil. Pero un día acudí a un concierto de Los Músicos de su Alteza, con un programa que giraba en torno a la música en época de Cervantes, y al acabar, en los bises, interpretaron el aria de una ópera barroca de la que yo no había oído hablar. Era de Nebra. Se lo comenté a Luis Antonio González, le pregunté dónde se podía conseguir una grabación de la ópera y su respuesta me dejó helado: "No solo no está grabada, sino que seguramente es la primera o segunda vez que se interpreta en los últimos 300 años. En ese momento comprendí que había una historia por contar, la del compositor de aquella ópera".

Para muchos musicólogos y aficionados a la música antigua, José de Nebra fue el mejor compositor español del siglo XVIII. Estuvo al servicio de cuatro reyes de España entre 1724 y 1768. Durante toda su carrera, el aragonés tuvo que competir con numerosos músicos italianos que en aquella época dominaban la escena musical en las principales cortes europeas. Desarrolló una doble faceta como compositor: como escritor de música religiosa para la Real Capilla y como compositor de comedias, zarzuelas, follas y otros divertimentos para los teatros madrileños.

"Uno tiene la idea romántica de pensar que el buen arte, la buena literatura, la buena música, al final son detectados por alguien que los rescata y vuelve a poner en circulación -subraya Herraiz-. Y que personajes como Nebra, que está enterrado bajo un olivo (el cementerio madrileño donde fue sepultado ya no existe y el terreno ha sido reconquistado por la ciudad) pero su música no". Pero en parte sí que su música estaba sepultada hasta que el esfuerzo de musicólogos como Luis Antonio González lo han sacado a la luz. "Ya hay una demanda consolidada de música de Nebra -subraya el investigador-. Poco a poco se van haciendo más ediciones y grabaciones y no me cabe duda de que entrará en el Olimpo de los compositores ilustres de todo el mundo".

La cinta, producida por Albella Audiovisual, se estrena este martes (19.00) en la sede de Caja Rural de Aragón de Zaragoza (19.00) previa reserva de plaza en ‘fundacioncajaruraldearagon.es/’.