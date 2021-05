El teléfono más caro y completo de Xiaomi contra el móvil 5G más barato del mercado

A su Goliat Xiaomi lo ha armado hasta los dientes. No ha reparado en gastos y eso se nota en el que tal vez sea –aunque no el único– su mayor punto débil: un precio de 1.200 euros. Por su parte, el particular David de esta pelea tecnológica llega armado con una onda 5G y dispuesto a dar la batalla no solo con un coste casi 10 veces inferior, sino también en apartados clave para muchos usuarios como la batería.

Empecemos por el gigante. Es difícil ponerle peros al Xiaomi Mi 11 Ultra. Utilizarlo es sencillamente maravilloso, gracias, sobre todo, a su espectacular fluidez. Esta es fruto de una combinación perfecta entre el procesador más potente – un Snapdragon 888 acompañado de 12 GB de RAM– y, probablemente, la mejor pantalla que jamás se haya creado: un panel amoled de altísima resolución, una fluidez absoluta y una respuesta táctil que parece registrar los gestos del usuario incluso antes de realizarlos.

Xiaomi ha huido en esta ocasión de los omnipresentes 108 Mpx para el gigantesco módulo de cámaras y ha preferido repartirlos entre un sensor principal de 50 Mpx Dual Pixel, un ultra gran angular de 48 Mpx y un zoom combinado de 120 aumentos. El resultado es uno de los mejores combos del mercado por su equilibrio y calidad.

Pero el apellido Ultra también tiene inconvenientes. Además de su abultado precio, sus dimensiones y, sobre todo, su peso, también son exagerados. Con 234 gramos, el Mi 11 Ultra es el teléfono no plegable más pesado que ha pasado por nuestras manos. Además, ese sobrepeso no está equilibrado, ya que le pesa más la cabeza que el culo, debido al enorme módulo de cámaras en el que han incluido también una segunda pantalla con la que hacerse selfis con las cámaras principales. La excelencia tiene un precio y, en este caso, también un peso.

Batería: David vence a Goliat

Otro de sus hándicaps es la batería, el pantallón de 6,8 pulgadas y el potente procesador la drenan que da gusto y a veces es difícil llegar al final del día a pesar de sus 5.000 Mah. La buena noticia es que cuenta con carga rápida de 67 vatios que rellenan el depósito en un abrir y cerrar de ojos. Es precisamente en el apartado energético en lo que David vence a Goliat. El Poco M3 Pro tiene la misma cantidad de miliamperios que el Mi 11 Ultra, pero una pantalla IPS de 90 Hz y un procesador menos potente lo hacen superior en ese campo. A pesar de todo el uso de la tecnología 5G también mengua la autonomía, evitando que el M3 Pro sea un autentico campeón energético.

Aunque a simple vista pueda parecer un terminal resultón de gama media-alta, en este caso las apariencias engañan. Aunque el nuevo Mediatek 700 Dimensity es capaz de realizar cualquier tarea y ejecutar juegos exigentes, no es lo suficientemente potente como para ofrecer una experiencia de gran fluidez. Esto se suma a la baja calidad del panel IPS, que pese a tener una alta tasa de refresco (90Hz) no ofrece una calidad de imagen tan buena como la de un panel amoled de 60 Hz. Por su parte, el sensor principal de 48 Mpx hace fotos resultonas con buena luz, pero el resultado palidece en los detalles cuando se acerca la imagen dando un resultado pasteloso.

Las claves

El Xiaomi Mi 11 Ultra es el teléfono móvil más completo de la compañía china Heraldo.es

Xiaomi Mi 11 Ultra | 1.200 €

Poco borde, mucho selfi. Con una ligera curvatura en la pantalla el Mi 11 Ultra es un auténtico todopantalla con un diminuto agujero para una cámara selfi de 20 Mpx que ofrece buenos resultados.

Las cámaras. Xiaomi ha huido de los omnipresentes 108 Mpx y haya optado por un sensor de 50 Mpx luminoso y detallado para el principal y otro de 48 para el mejor ultra gran angular del mercado.

La pantalla. Tecnología amoled, 1440 por 3200 píxeles, 120 Hz de tasa de refresco, HDR10+, Dolby Vision, 1700 nits de pico de iluminación y todo ello protegido por Gorilla Glass Victus.

Segunda pantalla. La segunda y diminuta pantalla de la parte trasera muestra la hora, las notificaciones y permite hacer selfis con las cámaras principales, aunque tiene margen de mejora en ‘software’.

El Poco M3 Pro es el teléfono móvil 5G más barato del mercado Heraldo.es

Poco M3 Pro 5g | 160 €

Tres sensores, una cámara. El objetivo principal de 48 Mpx es capaz de lucir con buena luz e ‘inventarse’ las escenas más oscuras, el macro y el sensor de profundidad son más prescindibles.

Fluidez o calidad. No haber optado por un panel oled lastra a este terminal que con su pantalla IPS Full HD pese a su tasa de refresco de 90 Hz tampoco es especialmente luminoso (500 nits) ni fluido.

5G y 7 nanómetros. Prometía mucho el nuevo procesador de Mediatek, pero aunque la conectividad 5G será importante en el futuro, en el presente existen procesadores 4G que dan mejor resultado.

Diseño plasticoso. A primera vista, el Poco M3 Pro es un móvil que llama la atención por su cuidado diseño, pero todo atisbo ‘premium’ se desvanece cuando lo cogemos y descubrimos su cuerpo de plástico.