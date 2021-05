Del Candy Crush a los eSports: Celia Villalobos se hace 'gamer'

Si es que se veía venir. Tanto jugar al Candy Crush, que hasta en el Congreso de los Diputados ignoraba los discursos de su jefe de filas Mariano Rajoy porque estaba dándole a la pantallita rebosante de gominolas de colorinchis, que lo de hacerse 'gamer' profesional estaba más cantado que el 'Oh sole mío'. Aquel momento Candy se viralizó y casi toda su trayectoria quedó marcada para siempre por su querencia a los videojuegos. Bueno, y a la de echarse alguna cabezada en el hemiciclo, ese lugar repleto de fotógrafos, cámaras y periodistas que documentan lo que sucede en la tribuna, y en los escaños. Celia Villalobos dejó la política para reinventarse. Primero hizo de abuela cocinillas en Masterchef Celebrity. Y ahora va de malota y ha creado su propio equipo de eSports, Screen Wolves, del que va a ser la mandamás. La jefaza, la capitana. Y tan feliz.

"Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches... Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba", dice en el anuncio oficial del equipo la expolítica del PP, alcaldesa de Málaga y ministra de Sanidad y Consumo en el gobierno de José María Aznar en el anuncio oficial del equipo. "¿Pero sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara, es el momento de jugar".

"Hemos nacido de las críticas", dice el equipo de eSports. "El equipo de Celia Villalobos y de muchos más".

De momento, la página web no da más datos al respecto, solo que la expolítica es la capitana de Screen Wolves y que habrá más integrantes que aún se desconocen. Más noticias, próximamente en el canal de Twitch de Screenwolves.