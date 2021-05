El fotógrafo enamorado de la Luna y la montaña

Gonzalo Bartolomé o, lo que es lo mismo, Yhabril Moro, puede convertir un simple salto en una obra de arte. Le apasiona la luna llena, los deportes y la naturaleza y, aunque en su día a día se define como "caótico y desordenado", como fotógrafo es «meticuloso y perfeccionista, apasionado y trabajador», lo que le ha llevado a lograr numerosos premios. Muchas imágenes suyas se ven en todo el mundo.

Natural de Bilbao, en Villanúa ha encontrado "el lugar de mis sueños". Desde hace 12 años pasa ahí sus inviernos, pero desde ahora se quedará también en verano, "aportando mi granito de arena para fomentar el turismo". Su primer contacto con la montaña, el esquí y el snowboard fue en el Valle del Aragón. "Siempre tuve la necesidad de formar parte del mundo de la nieve de manera profesional, al principio como profesor de snowboard y después como fotógrafo, aunando hoy en día mis dos pasiones", indica.

Comenzó en el mundo de la fotografía a través del teléfono. "En 2011 tenía un móvil que hacía fotos y me empecé a enredar con aplicaciones de edición y entrando a concursos en Instagram", recuerda. Su buen amigo Patrik tenía una réflex que no usaba "y me la dejó un invierno entero". "La utilicé para aprender y sacar fotos de las montañas del valle y de mi perra loba Xhila, que conservo como uno de mis bienes más preciados, y ahí fue cuando me di cuenta del maravilloso camino que tenía que recorrer para aprender a usar ese aparato". Su aprendizaje y todo lo que ha venido después "ha sido meteórico, pero he metido muchísimas horas", recalca.

La fotografía que le dio a conocer la tituló ‘Oreo’s Wrath’ (‘La ira de Oreo’). Tomada en Astún, aparece en ella "el gran esquiador" Iker Fernández. "Él tenía un salto preparado en otro lugar desde días antes para que nevase encima y hacer una sesión, pero cuando subimos bien pronto por la mañana Iker vio esa línea y lo tuvo claro. Yo busqué mi posición y pateé hasta ella, quería que entrase en el encuadre la arista de la derecha que es el pico Malacara y realmente parece que hay una cara enfadada mirando". De ahí el título.

Moro explica que a veces la montaña ofrece composiciones artísticas, con formas esculpidas sobre la nieve por el viento y las luces y sombras que dibuja la luz del sol sobre el manto de nieve recién caída. "Es entonces cuando puedes liberar tu imaginación y pensar en la imagen que dará vida al relato que invade tu mente".

Para lograr captar las imágenes, invierte horas buscando localizaciones, estudiando la incidencia de la luz, la Luna... "Esta siempre ha tenido un magnetismo especial, me ha fascinado. He pasado muchas horas mirándola y soñando y cuando descubrí la aplicación con la que planifico las fotos lunares, lo primero que soñé fue una foto de la luna llena saliendo detrás del Midi D’Ossau", relata.

Para ello tenía que estar el día 24 de diciembre a las 17.02 en punto en la cima del Pico del Monje "para ver como ocurriría la magia". Llegó la fecha e intentó reclutar algún compañero, "pero la montaña estaba muy hostil así que nadie quiso venir a presenciar algo en lo que ni siquiera yo creía al 100%". Se fue solo y llegó a la cima una hora antes del atardecer, lo que me permitió disfrutar de un atardecer único en soledad.

La salida de la luna estaba prevista "justo al final de la hora dorada y al entrar en la hora azul, todo muy seguido". Y a las 17.02, empezó a ver la luz en el lugar exacto dónde la había soñado. "Fue algo indescriptible. Y me di cuenta de que se me abría un mundo de creatividad fotográfica que iba a tener mucho peso»".

Con todo, la foto más complicada que ha hecho fue la del nacimiento de su hija, que no le resultó nada fácil, dice entre risas. Además, reconoce que ha intentado captar muchas imágenes de acción y no lo ha conseguido "y esa es una de las motivaciones para seguir trabajando».

Todas sus fotos están a la venta en todos los formatos y tamaños y también imprime sudaderas y camisetas con ellas.