La música en vivo retoma el pulso en Zaragoza en un fin de semana cargado de propuestas

La música ha sido una de las actividades culturales más duramente golpeadas por la pandemia. Los confinamientos y las restricciones sanitarias han reducido los conciertos a la mínima expresión. Un panorama desalentador que se está comenzando a revertir. Sirva como muestra la variada y nutrida programación que se desarrolla este fin de semana en Zaragoza, algo impensable hace apenas unas semanas.

Pablo López desembarca este sábado y domingo (21.00) en la sala Mozart del Auditorio con el refrendo de haber agotado las entradas para ambas jornadas con antelación. El malagueño, acompañado de su inseparable piano, ha conquistado el corazón de miles de seguidores para erigirse en una de las estrellas más populares del panorama nacional. Presentará su cuarto disco de estudio, ‘Unikornio (Once millones de versos después de ti)’, editado en diciembre tras una ardua gestación.

Otro de los platos fuertes lo servirá en la tarde de este sábado el ciclo De la Raíz en el Centro Cívico Delicias a partir de las 19.00. Una doble propuesta encabezada por el histórico Pau Riba, músico pionero en el movimiento folk-rock catalán e icono de la contracultura. Las dos entregas de ‘Dioptria’ (1970 y 1971) permanecen inamovibles en el altar de los discos esenciales y en la categoría de clásicos. Completa el cartel la banda zaragozana Bladimir Ros, que amasa música, teatro y poesía en un ‘show’ multidisciplinar con audiovisuales ilustrando el escenario.

El Teatro de las Esquinas se abona este sábado, a partir de las 19.30, a los versos afilados de Tribade. Este trío femenino de rap formado en Barcelona lanza sus denuncias a través de ritmos y poesía. Lucha contra el machismo, las desigualdades sociales y las injusticias con la envoltura de sonidos mestizos que amalgaman el flamenco, el soul e incluso el reggaeton.

Calavera, el proyecto comandado por el zaragozano Álex Ortega, repetirá este sábado a las 19.00 en el Teatro del Mercado con el pop luminoso de su álbum de estreno, ‘Espejismos’.

Los amantes de los sonidos más clásicos tienen este sábado una cita a las 19.00 en la capilla de la iglesia de Santa Isabel de Portugal con el ciclo ‘Música para Goya’. La soprano Cristina Toledo, el tenor Albert Casals y el pianista Aurelio Viribay interpretarán una colección de tonadillas en estilo antiguo, bajo el título ‘Granados y el universo goyesco’.

La sala Creedence celebra durante todo el sábado la primera edición del Polar Weekend Women’s Day, consagrado a las artistas femeninas. El aperitivo lo servirán a las 12.00 las DJ The Sisters in Law y rematarán Erin Memento (17.00) y Las Wonder (19.00).

Otro de los ciclos más asentados, Bombo y Platillo, llevará este domingo a las 19.00 al escenario del Centro Cívico Salvador Allende de Zaragoza (antiguo Matadero) a Rocío Márquez. Encumbrada como "la voz de la nueva generación del cante jondo", la onubense lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente.

También el flamenco, en una vertiente más pura, se adueñará el domingo del Centro Cívico Universidad (18.00) con tres estandartes del género en Aragón: los guitarristas Nacho Estévez ‘El niño’ y Alejandro Monserrat, y el percusionista Josué Barrés. Interpretarán el espectáculo ‘Por boca de las guitarras’ en el seno de la primera edición de ‘Alegrías de Aragón’.

Finalmente, la sala Lo Intento acogerá el sábado a Poncho K y el domingo a un clásico, Junco; y el Centro Cívico Delicias concluirá el domingo con el zaragozano Bandido.