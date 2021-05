Las voces aragonesas están conquistando España. Por primera vez en la historia reciente, cuatro cantantes aragoneses van a participar en una misma temporada del Teatro Real de Madrid, tres de ellos encabezando el reparto de sus respectivas óperas: Ruth Iniesta será la Musetta de ‘La bohème’, Eduardo Aladrén el tenor principal en ‘Nabucco’, Sabina Puértolas encarnará a Parténope en la ópera homónima de Händel e Isaac Galán asumirá el papel de Kouravar en ‘Lakmé’.

Todo esto sucede cuando el Real acaba ser declarado como el mejor teatro del ópera del mundo, y faltan muy pocos días para el estreno en la capital de España, el próximo día 29, de la ópera ‘Tránsito’, del zaragozano Jesús Torres, en la que el papel protagonista corresponde al barítono Isaac Galán.

Quizá se esté viviendo una edad dorada de las voces aragonesas. Ayer, desde Kiev, el zaragozano Eduardo Aladrén se mostraba entusiasmado por ser profeta en su tierra después de una carrera de 21 años que se ha desarrollado en su mayor parte fuera de España, en Estados Unidos y Alemania, donde reside habitualmente.

"Me llena de alegría mi debut en el Real por muchas circunstancias: porque le acaban de premiar como mejor teatro de ópera del mundo, porque precisamente ahora se cumplen los 100 años justos del debut de Miguel Fleta en ese teatro, y porque estreno ese papel –aseguraba–. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero espero que cantar en el Real en un papel principal me abra las puertas de otros teatros en España, donde me gustaría cantar más a menudo".

Aunque tenores aragoneses como Francisco Vas y, sobre todo, Santiago Sánchez Jericó, han actuado en los últimos años en el Teatro Real, lo de Aladrén es excepcional. Las voces femeninas han sido más solicitadas. Sabina Puértolas, sin ir más lejos, zaragozana de nacimiento criada en Navarra, será cabeza de cartel dentro de unos días en ‘Viva la mamma’, ópera de Donizetti que originalmente se titulaba ‘Le convenienze ed inconvenienze teatrali’. Es ya una de las voces fijas en las últimas temporadas del Real, y para la 21-22 el coliseo la tiene programada como protagonista de ‘Parténope’, una sorprendente y poco conocida ópera de Händel en la que cuatro hombres (uno de ellos, en realidad, una mujer travestida) cortejan a la misma mujer.

Mucho más popular es ‘La bohème’, una de las obras inmortales del repertorio operístico y en la que Ruth Iniesta dará vida al papel principal, el de Musetta. La zaragozana, que ya ha actuado varias veces en el Real (en julio protagonizó junto a Galán la vuelta de la lírica a los escenarios españoles con una ‘Traviata’ en versión concierto en el coliseo madrileño), se medirá con arias tan populares como ‘Quando me’n vo’. Ayer la zaragozana estaba en el ensayo general de unos ‘Pagliacci’ que se representan en Valencia del 23 de mayo al 5 de junio.

Por último, el barítono Isaac Galán tiene el papel de Kouravar en una producción de ‘Lakmé’.

El calendario

‘Parténope’, de Händel. Coproducción con la English National Opera, la San Francisco Opera y la Opera Australia. Director: Ivor Bolton. Intérprete aragonesa: Sabina Puértolas. Del 14 al 20 de noviembre.

‘La bohème’, de Puccini. Coproducción con la Royal Opera House de Londres y la Lyric Opera de Chicago. Director: Nicola Luisotti. Intérprete aragonesa: Ruth Iniesta. Del 12 de diciembre al 4 de enero de 2022.

‘Lakmé’, de Delibes. En versión de concierto. Director: Leo Hussain. Intérprete aragonés: Isaac Galán. 1-3 de marzo de 2022.

‘Nabucco’, de Verdi. Coproducción con la Operhaus de Zúrich. Director: Nicola Luisotti. Intérprete aragonés: Eduardo Aladrén. Del 6 al 19 de julio de 2022.