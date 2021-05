Begut: "Cada vez me siento más cómoda en mi música y en lo que digo"

Compuso su primera canción a los 12 años y un par de lustros después ha fichado por una compañía discográfica internacional (BMG)...

Es muy fuerte. No es que no me lo imaginase, pero es verdad que cuando era pequeña no crecí con el objetivo de firmar por una discográfica. Nunca lo había soñado y el pasado octubre, BMG se puso en contacto conmigo, me comentaron que me habían estado siguiendo, que les gustaba y así comenzó todo.

¿Por qué ha pasado a componer sus canciones en castellano?

Hasta ahora he escrito en inglés porque siempre he escuchado música inglesa en casa, en el coche y en todos lados. Cuando empecé a componer creo que tenía una mezcla de todas esas influencias. También era una forma de crearme una barrera en los conciertos que me servía para crearme mi mundo y no sentirme tan expuesta. Pensaba que si escribía en inglés y hablaba de cualquier cosa nadie me entendería, aunque no fuera así. Pero al final de la cuarentena decidí probar a componer en español, a ver qué pasaba y me sentí muy cómoda.

Su canción ‘Honolulu’ lleva más de 100.000 reproducciones en Spotify. Creo que la compuso de una manera muy especial...

Estaba en una casa rural, en el Pirineo Aragonés, con mis amigas y un chico con el que yo hablaba me estaba poniendo excusas, como para no estar conmigo, porque decía que tenía planes de vida. Entonces hubo un día que me dijo: «No, es que yo me quiero comprar una casa, después venderla e irme Honolulu». Se lo conté a mis amigas y me dijeron: «Coge la guitarra». Se me ocurrió el primer verso y un poco entre todas fuimos creando la canción. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, una composición en estado puro en la volcamos todas nuestras emociones.

Ahora reside en Madrid ¿Tenía ganas de volver a Zaragoza y actuar en directo?

Muchas. Va a ser un concierto bastante diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Voy a tocar todas las canciones del epé que verá la luz este año, incluso las que todavía no se han lanzado en plataformas digitales, y también temas nuevas porque el disco lo compuse hace casi un año. Cada vez me siento más cómoda en mi música y en lo que digo. Mis letras son bastante directas e irónicas. Llevo un montón de tiempo confeccionando este nuevo proyecto y realmente nadie lo ha oído al completo todavía. Estoy muy contenta de cómo suena y creo que va a ser especial.

En 2017 interpretó con solvencia ‘La estatua del jardín botánico’ en la gala de los Premios de la Música Aragonesa ante Santiago Auserón. ¡Menudo papelón!

En aquel momento yo tenía 18 años. Obviamente sabía quien era Santiago Auserón y la experiencia me impactó mucho. Pero, ahora, visto en perspectiva, me impacta mucho más. Todo fue genial: Santiago Auserón, interpretar su canción en el Teatro Principal, el proceso previo, cuando me propusieron cantarla... La escuché de nuevo, con oídos diferentes y disfruté mucho adaptándola para hacer mi propia versión.

¿Tiene conciertos a la vista este verano?

No muchos porque, en realidad, estoy centrada en sacar el epé, que podría publicarse en el mes de septiembre. Para entonces, me gustaría realizar una minigira de presentación del álbum. Pero tocar en directo es lo que más me apetece ahora porque llevo más de un año sin hacer conciertos.

¿En qué se inspira a la hora de componer sus temas?

Últimamente, lo que más me inspira son personajes de películas y de libros en los que, a lo mejor, me veo reflejada o veo reflejada a una persona de mi entorno. En general, en mi vida, en mis sensaciones y en mi infancia. No en vivencias como tal, sino recuerdos y sensaciones. Las cojo e intento hablar de eso. En realidad me inspiran muchas cosas: historias de personas cercanas, la naturaleza... Siempre voy apuntando en el móvil ideas.

¿Ha influido su formación en Composición en Londres en su carrera musical?

Mucho. Me alegro enormemente de haber cursado esta carrera que empecé a estudiar a tope cuando tenía 18 años. Crecí y aprendí muchísimo. No solo de composición y no solo de mi misma, sino de todo a la vez. Encima en Londres, que es una ciudad un poco hostil. Allí escribía muchas canciones cada semana, y sobre temas diferentes. Eran retos constantes y ahí aprendí a coger inspiración de todo.

¿De todo?

Fue como una terapia. Aprendí muchísimo y he tenido profesores muy buenos, y conocí a fondo muchos aspectos sobre producción discográfica. Ahora coproduzco todas mis canciones. El primer año, un profesor me preguntó: «¿Qué mensaje quieres transmitir con tu proyecto, con tus canciones?».

¿Cuál fue su respuesta?

Nunca me lo había planteado. En realidad, con un proyecto musical ocurre lo mismo que cuando creas una marca de zapatos, por ejemplo. Es cierto que la música no es solo negocio ni solo arte. Tiene que ser un mezcla y a veces es un poco difícil encontrar ese equilibrio entre tu parte más emprendedora y tu parte más artística. Todas esas cosas, antes de estudiar la carrera, no las veía con tanta claridad. Ahora, siempre estoy pensando hacia dónde quiero que vaya mi proyecto, qué quiero decir, cómo quiero que la gente me perciba y eso lo hago a través de mis canciones.