El Festival Internacional de Magia de Zaragoza arranca con cuatro días de lleno asegurado

Aragón es tierra de magia y de magos. En el pasado, con figuras del prestigio de Florences Gili, Pepe Carrol o Javier Antón. Y en el presente, con los más de 100 prestidigitadores que existen en la Comunidad. Un legado inquebrantable que desde este jueves hasta el domingo se perpetuará con la primera edición del Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza, que se celebrará en el Teatro Principal con el lleno asegurado para todas las sesiones. Junto a los talentos locales Pepe Lirrojo y el dúo Calamidad y Desastre, se exhibirán estrellas como el ruso Victor Moiseev o la canadiense Billy Kidd.

"Aragón es cuna de grandes magos. La Asociación Mágica Aragonesa, creada en 1953, es la segunda más antigua de España y ha sido la lanzadera de decenas de profesionales. Contamos con varios festivales, como la cita en honor a Florences Gili: Tamarite magicOh!. Hay encuentros de magia en Jaca, en Orés se celebra todos los años Orés Mágico y esperamos que con la implantación del Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza, tengamos el festival más grande y de más repercusión", explica Pepe Lirrojo, el nombre artístico del zaragozano José Fernández Molina.

Esta semana ha sido frenética para todo el equipo que organiza el festival: el propio Fernández Molina, Néstor Aznar y David Sebastián (integrandes de Calamidad y Desastre) y José María Rueda. Se han sucedido pruebas y ensayos para que no falle nada.

"Todo el esfuerzo y los nervios han valido la pena. Es un orgullo que la magia desembarque durante cuatro días en el mayor teatro de Zaragoza. Era un reto enorme que afrontamos con pasión e ilusión y que el público ha correspondido con la compra de entradas. Estamos supercontentos", revela Néstor Aznar.

Una pasión nacida en la infancia y adolescencia. Mientras sus amigos y compañeros soñaban con goles en La Romareda o con ser astronautas o veterinarios, ellos eran abducidos por los trucos imposibles.

"Cuando era pequeño crecí con los programas de Juan Tamariz y me encantaban. Más tarde publicó los fascículos de magia semanales y los compraba para aprender. Con 14 años, vi a un mago en directo en Córdoba, Paco Santofimia, y gracias a él contacté con la Asociación Mágica Aragonesa y poco a poco fui profundizando y aprendiendo hasta hoy", relata Pepe Lirrojo.

Una historia similar a la de Néstor Aznar. "La magia me conquistó a través de la televisión, viendo a Pepe Carrol, al Màgic Andreu y a Juan Tamariz. Me quedaba boquiabierto ante los prodigios que hacían. Coincidiendo con una visita que realizó al colegio un mago, le pregunté dónde podía aprender y me puso en contacto con la Asociación Mágica Aragonesa. Me inscribí y allí conocí a David Sebastián, mi pareja artística durante estos últimos 24 años como Calamidad y Desastre", rememora.

La sociedad Aznar-Sebastián ha resultado sumamente fructífera. Además de su faceta en los escenarios, ha desarrollado un servicio de creación de trucos para otros profesionales. "Diseñamos desde cero magia para magos. Hemos trabajado para el Mago Pop o para el Mag Lari. Es un proceso que nos apasiona. Son horas y horas pensando, de mucho trabajo, de prueba y error hasta que llegamos al puerto deseado", indica Aznar.

Los espectadores presencian el resultado final de una ardua labor enemiga de la improvisación y de la casualidad. Pepe Lirrojo lo corrobora: "Detrás de cualquier efecto, rutina o ‘show’, no solo hay horas o días, hay años de esfuerzo, años de pruebas, de cambios, de mejoras. El ilusionista vuelca todo su esfuerzo, todo su talento en quizás diez minutos, como los actos que vamos a disfrutar en las galas de estos días, todo para producir en el espectador el asombro, para crear el arte, para hacer olvidar por unos instantes, los problemas cotidianos, para ilusionarnos de nuevo y sacar a nuestro niño interior y a ver la vida como algo fascinante".

Lirrojo promete emociones fuertes para estas cuatro jornadas en el Principal. "Mi actuación en el festival consiste en magia general, en la que mediante pompas de jabón, imaginación, humo de colores y arena, trasladaré al espectador a un mundo en el que todo es posible, y así, con todos los ingredientes mezclados y a fuego lento, haré magia. Con este acto gané un premio en el Festival Internacional de Magia de Portugal Magic Valongo 2019", concluye.