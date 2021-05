Famosos que pasaron por Eurovisión

Hubo un tiempo en que los países participantes en Eurovisión apostaban por enviar a artistas y cantantes consagrados, o a punto de hacerlo, para asegurar una buena clasificación en el festival de la canción organizado por los estados miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. No es que esto se haya dejado de hacer, aunque el certamen ha pasado por algunos momentos de zozobra en cuanto a la calidad de las propuestas (Al Poier, Rodolfo Chikilicuatre...), un aspecto que también en más de una edición ha quedado en segundo plano, primando más la espectacularidad de la puesta en escena que la música y la interpretación.

Si se piensa en artistas famosos que pasaron por el festival de Eurovisión, uno de los primeros nombres que vienen a la memoria es el grupo sueco ABBA, ganador de la edición del año 1974 con su canción ‘Waterloo’. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid ‘Frida’ Lyngstad crearon esta formación en Estocolmo en 1972. Su triunfo en el concurso les dio fama internacional más allá de Europa, en países como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Se separaron en 1982, aunque en la década siguiente lanzaron varios recopilatorios que los devolvieron a los primeros puestos en las listas de ventas. Se estima que han vendido alrededor de 400 millones de copias.

El músico italiano Franco Battiato, recientemente fallecido, también pasó por este certamen en 1984. Compitió en el festival de Eurovisión junto a Alice con el tema 'I treni di Tozeur'. El artista siciliano tuvo sus primeros éxitos musicales en los 70 con discos como 'Sulle corde di Aries' (1973), 'Clic' (1974) y 'Mademoiselle le gladiateur' (1975) y en el festival, Alice y él quedaron en el puesto 18 en una edición celebrada en Luxemburgo que ganaron los suecos Herreys con el tema Diggi-Loo Diggi-Ley.

La cantante canadiense Céline Dion ganó el festival de Eurovisión representando a Suiza en 1988. El tema ‘Ne partez pas sans moi’ no fue un éxito de masas pero fue clave para cimentar una carrera musical que le ha llevado a vender más de 200 millones de discos.

La lista de artistas y grupos con cierto recorrido que han participado en esta cita es amplia. En ella figuran, entre otros: Domenico Modugno y ‘Nel blu dipinto di blu’, que obtuvo un tercer puesto en 1958; Cliff Richard y su ‘Congratulations’, segundo puesto en el año en que ganó Massiel con ‘La, la, la’, un tema compuesto por el Dúo Dinámico que originalmente iba a cantar Joan Manuel Serrat -se negó a participar por no poderla interpretar en catalán-; la cantante israelí Ofra Haza, que representó a su país en 1983 con ‘Hi’, logró un segundo puesto y alcanzaría un gran éxito internacional en 1988 con el tema ‘Im Nin’alu’ ­cuatro después colaboraría en la canción ‘Temple of Love’ de la banda británica The Sisters os Mercy-; Nana Mouskouri, octava en 1963, representando a Luxemburgo; Katrina & The Waves, que le dio la victoria a Reino Unido en 1997 con ‘Love Shine A Light’ y, aunque el grupo se disolvió dos años más tarde, siempre serán recordados por la célebre ‘Walking on Sunshine’; Bonnie Tyler, que participó en 2013 con el tema ‘Believe in me’ y quedó en 19ª posición; Olivia Newton-John también pasó por Eurovisión representando a Reino Unido en 1974 (el año de ‘Waterloo’ y ABBA) y quedó cuarta con la canción ‘Long Live Love’, o Dulce Pontes, que en 1991 quedó octava con ‘Lusitana Paixão’.

Y, por supuesto, destaca la participación española con Julio Iglesias y su ‘Gwendolyn’ en 1970, que obtuvo un 4º puesto; Raphael, que representó a España en 1966 y 1967 con ‘Yo soy aquel’ y ‘Hablemos del amor’, ocupando las posiciones 7ª y 6ª, respectivamente; Conchita Bautista, que quedó 9ª en 1961 con ‘Estando contigo’; Massiel, ganadora en 1968 con ‘La, la, la’; Salomé, ganadora en 1969 con ‘Vivo cantando’; Mocedades, 2º puesto en 1973 con ‘Eres tú’; Betty Missiego, 2ª en 1979 con ‘Su canción’; Paloma San Basilio, 14ª con ‘La fiesta terminó’; Nina, 6ª en 1989 con ‘Nacida para amar’; Azúcar Moreno, 5º puesto en 1990; Sergio Dalma, 4º en 1991 con ‘Bailar pegados’, o el turolense David Civera, 6º en 2001 con ‘Dile que la quiero’.