El Bonanza reabre, tras 15 meses cerrado, con novedades y pensando ya en su 50 aniversario

Entrar en el Bonanza se siente como reencontrarse con la vida prepandemia. El caballito de tiovivo, los bancos pegados a la pared, los recortes de prensa, las fotos eróticas, el cuadro 'El cuarto Estado', de Pelliza... Todo sigue ahí, como antes del virus, que en el caso de este emblemático bar de la calle Refugio le ha obligado a cerrar nada menos que 15 meses, salvo dos breves horquillas de apenas 15 días, en julio y durante las Fiestas del Pilar.

Manolo García no vio otra posibilidad: "¿Pero dime qué negocio aguanta con el 30% del aforo, más en nuestro caso, con el tamaño de este local y sin terraza?".

Con la vacunación a todo ritmo, el hostelero ha decidido volver tras la barra. Aunque también, admite, "porque no me queda más remedio, no podemos aguantar más".

Pese a las circunstancias, Manolo no renuncia a la retranca que le caracteriza, heredada de su carismático padre. Dice que estos meses ha estado en "el Caribe". Y hablando más en serio, enumera novedades y planes que acompañan a esta reapertura que suena a inauguración.

El Bonanza añadirá ahora a su conocida oferta de bocatas, platos de embutidos y ensaladas, también vinagrillos, con la idea de potenciar la hora del vermú.

También están a la espera de que se les conceda una pequeña terraza de esas que ahora proliferan ocupando los arcenes.

El arte seguirá presente en las pareces del local. Esto días, con una exposición de Palomeque. Y ya falta muy poco para que el Bonanza pueda celebrar nada menos que su 50 aniversario. Será el año que viene y con la tercera generación de la familia al frente del negocio, a la que se acaba de unir una cuarta: Manuel, de apenas unos meses, nieto de Manolo García Del Cacho.

El Bonanza reabre y tiene cuerda para rato.