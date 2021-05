El parecido entre las camisas de Zara y la obra del zaragozano José Moñú

"Menudo día llevo de pensar en Amancio', dice con la retranca que le caracteriza el pintor José Moñú. Lo dice porque resulta que la multinacional textil que posee Amancio Ortega, y que lo ha hecho uno de los hombres más ricos del mundo, Inditex, ha lanzado una colección de camisas vaqueras para hombre con una imagen a la espalda que recuerdan muchísimo a los reconocibles retratos que este artista pinta.

El parecido más que razonable no solo lo ha visto él, sino otros. De hecho, fue otro colega pintor, Kiko Contín, el que le avisó al ver que un compañero de trabajo llevaba puesta la prenda. A estas alturas, ha recibido avisos hasta desde Albacete. Quien ve la camisa y conoce la obra de Moñú, las relaciona automáticamente.

El propio Moñú enumera los parecidos de la prenda ilustrada con sus obras: "El fondo liso, la ropa de la persona retratada es blanca y negra, aparece una palabra en el texto que a veces escribo yo también y, sobre todo, la cabeza difuminada, que es mi signo de identidad. Y me ha chocado. Pero sería mucho, ¿no?, si Zara me copiara... Hay gente que puede hacer algo parecido, pero tan concreto como lo mío...". Continúa: "Es curioso porque yo siempre digo que mis personajes hablan de la velocidad que ha tomado el mundo, de la situación en la que estamos. He sido consciente del hecho porque me lo han mandado, que si no ni me entero porque yo en Zara nunca compro".

Moñú con la camisa, en Zara. Al lado, otra de sus obras. Heraldo.es

La camisa cuesta 29,95 euros y al retrato con la cabeza difuminada se le ha añadido la frase "Fast construction".

Moñú tiene sentimientos encontrados: "Por un lado, la obra llegará a más gente. Por otro, que den una propina, que se paguen algo. Que digan: 'Me he copiado de ti, te pago algo'. No hacerlo por la espalda. Me parece alucinante, todavía lo estoy digiriendo".

Y en ese proceso de asunción Moñú hará lo que sabe: arte. Se ha pasado por Zara, ha posado con la 'obra' de Inditex, ha comprado varias de ellas y las va a pintar.

Los bolsos de Zara y de Encuire. Heraldo.es

No es la primera vez que Inditex es señalada por copiar. Los casos de pequeños ilustradores que han visto sus obras en prendas de esta empresa sin contar con su permiso se cuentan por decenas, pero también afecta a pequeñas marcas de moda.

El más reciente ha sido, hace apenas una semana, el de Olvido Madrid, una firma que ha visto cómo Uterque, una de las divisiones de Inditex, ha puesto a la venta unos bolsos-cartera muy parecidos. Hace unos años también le sucedió a la firma de bolsos artesanales Encuire.

El recurso al pataleo en redes sociales es, en general, lo poco que les queda.