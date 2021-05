Delacueva: "Nuestro objetivo ahora es consolidarnos como grupo nacional"

El grupo zaragozano Delacueva se sube hoy a las tablas del Teatro Principal (19.00) para presentar en concierto su primer disco, un álbum compuesto por 11 canciones de pop ecléctico y melodías y estructuras impregnadas de matices funk, latin y soul que definen el sonido de esta banda compuesta por Manuel de la Cueva (voz y guitarra), Pedro Simón (guitarra y coros), Luis Ventura (guitarra, teclado y coros), Sergio Pérez (batería), José García (bajo y coros) y Luis Gastelumendi (percusión). Entre ensayo y ensayo, Manuel de la Cueva conversó con HERALDO sobre la trayectoria y los planes de esta formación, ganadora de los concursos PopyRock (2017) y Ambar Z Music (2018).

Hoy van a estar muy bien acompañados en el escenario.

Tocar en el Teatro Principal es una pasada y vamos a contar con artistas invitados como Erin Memento y Matafuego Club, con Javier Idoipe (voz) y Pedro Artal (percusión), que han participado en dos de las canciones del disco.

¿Cómo surgió la colaboración con estos artistas?

Queríamos hacer un tema con Erin Memento desde el principio y finalmente decidimos que el idóneo era ‘Miente’ para aprovechar la garra, la fuerza y el carisma que tiene Erin a la hora de cantar. Le ha dado una nueva dimensión a esta canción. En el caso de Matafuego Club con ‘Quisiera morderte’, al componer este tema surgieron unos tintes latinos y enseguida pensamos en ellos para darle forma.

En el disco suenan otras voces reconocibles...

Aparecen las de los locutores Alberto Guardiola, en ‘Miente’, y Geraldine Hill, en ‘Imprudente’. Se implicaron desde el principio y estamos muy contentos y agradecidos. En estas canciones sus voces aportan contexto a las historias que se cuentan.

Y en esas historias que cuentan en las letras de las canciones ¿qué influencia tiene Cortázar?

Al principio escribía las letras en inglés hasta que tomé la decisión de hacerlo en castellano, sobre todo para poder conectar más con el público y también mostrar una música más accesible. Comencé a escuchar más música en español y a leer a autores de la literatura hispanoamericana. Un amigo me recomendó ‘Historias de cronopios y de famas’, de Julio Cortázar, y me fascinó. Hay muchas referencias a este libro en el disco.

Aun así, en el álbum se cuelan dos temas en ingles...

Sí (risas). Es que esas dos canciones (’I will love’ y ‘The devil and his ways’) son anteriores y ya estaban compuestas en inglés. Como nos gustaban y nos parecía que en cuanto a sonoridad encajaban con el concepto del disco, los incluimos.

Después de Zaragoza ¿qué conciertos tienen previstos para los próximos meses?

Queremos ir con mucha cautela porque todo esto que ha pasado nos ha enseñado que de un día para otro el mundo se puede poner patas arriba. Tenemos varias fechas cerradas por España y las anunciaremos en breve.

Hace poco dijeron que también querían cruzar el charco...

Claro, por qué no (risas). Pero ahora mismo, nuestro objetivo es romper un poco esa barrera de banda local y consolidarnos como grupo nacional. Esta es nuestra intención real ahora mismo. Y si logramos ese objetivo, el siguiente paso sí sería Latinoamérica.

¿Consideran igual de importante la parte audiovisual de su trabajo?

Hoy en día, en la era en la que vivimos, no puedes sacar música sin videoclips. Es algo que tiene que ir ligado. Hemos hecho dos de los que consideramos las canciones más potentes: ‘Delito’, con Héctor López, y ‘El invierno en las Bahamas’ de Santa Mónica Films.

¿Siguen notando el efecto mediático de Fernando Simón –tío del guitarrista Pedro Simón–, cuando dijo en el programa de televisión de Jordi Évole que Delacueva es su grupo favorito?

Fue algo más anecdótico que otra cosa. Evidentemente, en el momento en que se emitió el programa y los dos o tres días posteriores sí que vimos en las gráficas de estadísticas de Spotify, Youtube y las redes sociales un aumento. Pero, bueno, todo lo que sube baja y, aunque se mantiene, se ha suavizado. Sirvió para darnos un empujoncito, pero hay que seguir trabajando igual que antes.