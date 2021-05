Zack Snyder: "He intentado reconstruir el género zombi para llevarlo al límite"

Zack Snyder (Wisconsin, 55 años) regresa al género zombi con 'Ejército de los muertos', una trepidante historia donde nos emplaza a empatizar con su gusto por la exageración. El director vuelve al género zombi 17 años después de estrenar 'El amanecer de los muertos', con una narración sobre muertos vivientes poseídos por un virus que ha convertido a todos los ciudadanos de Las Vegas en zombis, aunque entre ellos hay una evolución que los obliga a crear una jerarquía en la que un líder supera al resto en maldad e inteligencia. La nueva película de Snyder saltará de las pantallas de cine, donde se estrena hoy viernes, al catálogo de Netflix en apenas una semana. Protagonizada por Dave Bautista, la cinta puede suponer una nueva franquicia para este director que trata desesperadamente de reinventarse tras el fiasco de 'La liga de la justicia'.

Hay tantas películas de zombies... ¿qué hace a esta diferente?

He intentado examinar y reconstruir el género para llevarlo a sus límites. He aprovechado la humanidad de los personajes para derribarlos, explotando constantemente sus necesidades emocionales. La estructura también se sale de lo normal dentro del cine zombi porque sigue una cronología más parecida al cine de acción. Me he inclinado por mostrar lo íntimo a lo grande, dando prioridad a la individualidad frente al escenario a gran escala donde sucede la narración. Me parece una película superdivertida, fresca y muy contenida.

En algunos momentos, la historia es hilarante, pero también es tierna y sorprendente. ¿Es difícil mantener un equilibrio entre este tumulto de emociones?

Sí. Creo que se trata de revelarse ante las expectativas sin dejar que la audiencia imagine lo que viene después. He usado la comedia como una válvula para descargar presión, para evitar que el público se canse de tanta tensión.

En el sistema de clases creado con los zombis aparece el zombi rey, el peor de todos...

Sí. Me pareció una idea exagerada y maravillosa. Una jerarquía entre los zombis donde uno manda sobre el resto, el peor de todos, el más poderoso porque es el más básico. Creo que esa idea no se ha explorado en el género y me gustó.

Han pasado diecisiete años desde 'El amanecer de los muertos'. ¿Era inevitable su regreso?

Esa película rompió el género, porque yo era un fanático del original y no quería rehacer la película exactamente. Me maravilló el resultado, un híbrido que tuvo un gran éxito por su originalidad. Yo me dedico a deconstruir un género fascinante y me gusta la idea de combinar terror y humor dentro del mundo de los zombis, hacer comentarios sociales, construir desde otro punto de vista lo que ya conocemos. Con 'Ejército de los muertos' me aventuro en el género de una forma subversiva, aunque sin perder mi esencia.

¿Qué significa para usted este nuevo proyecto después de varios años complicados con 'La liga de la justicia'?

Muchísimo. Esta película me ha permitido conectar con el director que habita en mí, olvidar los problemas y recordar cuánto me divierte rodar películas. He disfrutado todo el proceso, implicándome en cada aspecto de la producción, desde la fotografía hasta la música. Ha sido maravilloso bucear de nuevo en la realización y reconocer que este filme representa el amor que siento por el cine.

¿Cómo han evolucionado los zombis en estos años?

Hay que mantener fresco el género y es necesario reinventarlo poco a poco. Creo que el concepto de los zombis se mantiene muy permeable en nuestra sociedad por lo que hay que mostrarlos más hábiles, más inteligentes, más rápidos. Yo he elegido que sean así, les he creado un líder y los he vuelto más peligrosos. Pero lo cierto es que los monstruos, los zombis, son un reflejo de la idea de que el demonio habita dentro de nosotros. Cuando uno pierde la humanidad y se deja devorar por el monstruo interior puede convertirse en la peor versión de sí mismo. De esa semilla surge la narrativa de los zombis.

Usted busca frescura mientras mantiene los elementos clásicos del género.

Por supuesto, la esencia nunca hay que perderla. Si te muerde, te conviertes en zombi. Esa es una regla que no vamos a perder. La idea del contagio es la base de cualquier cinta de estas características. Una de las principales cosas que espero es que el público simpatice en algún momento con los zombis. Pensé que las mejores películas de monstruos son aquellas en las que te preocupas o al menos te encuentras mostrando compasión por el monstruo.

¿Qué películas veía de niño?

Siempre me gustaron las películas de aventuras tipo 'La guerra de las galaxias', 'Narnia' o 'El señor de los anillos'. Historias familiares donde el tema central es el enfrentamiento entre el bien y el mal.