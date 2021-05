'Tránsito', ópera del zaragozano Jesús Torres, en la cuenta atrás para su estreno mundial

El pasado lunes, festivo en Madrid, comenzaban en el Teatro Real los ensayos de ‘Tránsito’, primera ópera del compositor zaragozano Jesús Torres. La obra, un encargo del coliseo en coproducción con el Teatro Español, está inspirada en una pieza teatral homónima de Max Aub (es la primera vez que una de sus obras da el salto al género lírico) y se representará del 29 de mayo al 5 de junio en las Naves Matadero de Madrid.

En ‘Tránsito’, un español exiliado en México dialoga al mismo tiempo con su esposa, que se quedó en España tras la guerra, y con su nueva compañera sentimental. Jesús Torres es un lector voraz y en buena parte de sus composiciones laten referencias literarias. Leyó ‘Tránsito’ y la obra, que tan bien retrata el desgarro del exilio, le sedujo inmediatamente. Por eso cuando años después llegó el encargo del Teatro Real no lo dudó. Ha convertido ‘Tránsito’ en una ópera de cámara. Es el responsable tanto del libreto como de la música.

"El teatro breve que escribió Max Aub durante su exilio en México me parece apasionante –señala–. Dentro de este, ‘Tránsito’ destaca por su dramatismo. El universo que nos muestra es doloroso pero a la vez de una gran dignidad humana. La pieza original de Aub es tan breve que el libreto es casi el texto completo; he realizado mínimos cambios".

Música y texto han ido de la mano desde el primer momento. "He ido adaptando el texto de Aub mientras componía –relata–. Richard Strauss ya lo hizo así con la ‘Salomé’ de Oscar Wilde o Alban Berg con el ‘Woyzzek’ de Büchner. Los dos, libreto y música, se elaboraban a un tiempo. En España tenemos el precedente de Luis de Pablo, autor del libreto de su ópera ‘Kiu’, que parte de una obra teatral de Alfonso Vallejo, ‘El cero transparente’. Trabajar directamente con el texto original, sin necesidad de un libretista, me ha dado una gran libertad para seleccionar lo que más me interesaba para cada escena".

Isaac Galán y Jesús Torres, comentando aspectos de la partitura. Enrique Cidoncha

‘Tránsito’ es una ópera de cámara contemporánea, así que está inmersa en el lenguaje musical propio de Jesús Torres, algo que los aficionados deben tener en cuenta. "No hay arias en el sentido estricto –subraya–. Son algo muy característico de la tradición operística pero en el universo contemporáneo es difícil encontrar este tipo de estructura. Creo que si sigue teniendo sentido el componer ópera hoy día es por la utilización de textos de máxima calidad y con argumentos que tengan actualidad. Las dos cosas ocurren en esta ópera. La obra de Aub es de un alto valor y el tema del exilio y la dictadura, sobre el que gira esta ópera, sigue teniendo significación para el espectador de hoy. Además, creo que nunca se había tratado este tema en una ópera española. En la novela y el cine es recurrente, eso sí".

Pero es ópera, al fin y al cabo, estructurada en una docena de momentos líricos. El barítono aragonés Isaac Galán encabeza el reparto de una obra muy exigente tanto para él como para la soprano.

"Hay cinco voces -añade Jesús Torres-: los dos roles principales, Emilio, barítono, y Cruz, soprano, y un tercero, Tránsito, la mezzosoprano, con un papel no tan destacado pero de extrema importancia también. Otras dos voces masculinas, Alfredo, barítono, y Pedro, tenor, tienen menor presencia pero son de gran trascendencia en el desarrollo del drama. Emilio, el exiliado, y Cruz, su esposa española, son dos papeles de enorme exigencia vocal. El primero lo interpreta Isaac Galán y el segundo María Miró. La elección de los cantantes ha sido del Teatro Real y creo que completamente acertada".

La ópera se desarrolla durante una noche de insomnio del protagonista, Emilio, en México en el año 1947, recién terminada la II Guerra Mundial. ¿Cómo va a ser la puesta en escena?

"En un espacio sobrio, ‘minimal’, diría yo. Aquí la eficacia visual la van a tener los vídeos que se proyectarán durante la representación y muy especialmente el trabajo del iluminador, esencial para entender el discurso de la obra". Serán en total seis funciones con las que esta ópera contemporánea iniciará su andadura.

El equipo artístico de esta ópera incluye a Jordi Francés, como director musical; Eduardo Vasco, director de escena; Carolina González, escenógrafa; Lorenzo Caprile, figurinista; y Miguel Ángel Camacho, iluminador. La orquesta es la titular del Teatro Real, la Sinfónica de Madrid. El reparto de voces está encabezado por el barítono aragonés Isaac Galán y el resto de los papeles son para Anna Brull, María Miró, Javier Franco y Pablo García-López.

Isaac Galán es el protagonista absoluto. El barítono, que ha pasado la covid-19 sin grandes quebrantos físicos y con tan solo una cancelación en las últimas semanas, ha abrazado el proyecto con entusiasmo.

"No es muy común poder estrenar una ópera –apunta–. Ahora con los ensayos estamos viviendo días muy intensos. Aunque ‘Tránsito’ no es una ópera excesivamente larga, dura una hora y veinte minutos, es tremendamente intensa y mi papel lleva prácticamente todo el peso de la acción".

El barítono zaragozano Isaac Galán, en uno de los ensayos. Enrique Cidoncha

En lo musical, según señala Galán, "Jesús Torres ha empleado un lenguaje muy contemporáneo pero que en ningún momento resulta agresivo al oído de ningún oyente. Es una ópera compleja, con momentos de un lirismo y de una belleza tremendos y que el espectador va a disfrutar desde el primer minuto porque hay una conjunción perfecta entre texto y música. Tiene momentos bellísimos. ¡Ojalá se represente algún día en Zaragoza!".

Galán, que acaba de participar en una ‘cenerentola’ en Las Palmas, tiene proyectos interesantes para la próxima temporada. Antes, el 30 de junio, regresará a Zaragoza para cantar junto a Beatriz Gimeno en un recital de la Sociedad Filarmónica.