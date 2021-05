Patricia Ramírez y Rafa Blanca se suben al escenario para ayudar a combatir la ansiedad

La psicóloga Patricia Ramírez se sube de nuevo a las tablas tras ‘Diez maneras de cargarte tu relación de pareja’, una iniciativa que contó con la dirección del actor Rafa Blanca. Ahora, unen de nuevo sus fuerzas y además comparten escenario en ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’. un espectáculo que, además de divertir, proporciona herramientas para combatir el desasosiego, y que estrenan en la sala Barts de Barcelona el lunes 10 de mayo.

Esta idea nace de una experiencia anterior con la conferencia teatralizada ‘Diez maneras de cargarte tu relación de pareja’, de Patricia Ramírez y Silvia Congost que contó con la dirección del actor Rafa Blanca. “En esta ocasión, hablando con Rafa, pensé en darle un tinte más teatral y viendo que en este momento la mayoría de las personas han tenido en algún momento ansiedad fruto de la pandemia, o fruto de la pérdida de trabajo o del duelo, decidimos que el contenido tenía que ser sobre un tema como este, que afecta y está afectando a tanta gente -explica Patricia Ramírez-. También hemos querido aportar ese toque de humor, porque es una comedia, y con ello vamos a tratar de proporcionar herramientas para aprender a manejar la ansiedad”.

En la actual situación Ramírez señala que “la ansiedad y la tristeza se han acentuado, pero es cierto que son los trastornos psicológicos más comunes en nuestra población y que hay un consumo increíble de antidepresivos y ansiolíticos. Ya antes de la pandemia el nivel de estrés y ansiedad eran altísimos, fruto de este concepto de ‘superwoman’, de mujeres y hombres todoterreno, de ir con prisa a todos sitio a un ritmo acelerado y del nivel de exigencia que nos imponemos. Y llegó la pandemia y el virus y lo acentuó por muchos otros motivos”.

‘La ansiedad no mata, pero fatiga’ llegará a la capital aragonesa el próximo de 18 de mayo, en concreto a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. “La idea es que el público pase un buen rato, se divierta y vea la parte humorística de la ansiedad, pero que realmente se lleve, porque yo soy psicóloga y no actriz, herramientas psicológicas para manejar la ansiedad en su día a día”.

El espectáculo que presentan Patricia Ramírez y Rafa Blanca es “una obra cercana al teatro porque suceden escenas con sketches, segmentos de vida en los que ella se encuentra con un personaje (yo) que le va a plantear situaciones donde aparece la ansiedad. No tenemos una escenografía al uso y lo que cambia de una escena a otra es el vestuario, la actitud y sobre todo el tema, aunque somos los mismos personajes”, comenta Rafa Blanca.

“La ansiedad, ahora mismo, es un tema que está en boca de todos, no solo durante la pandemia. La ansiedad es una pandemia moderna en sí misma y a Patri no le hacen falta sardinas para beber agua, se ríe de todas las cosas, es divertidísima y generosísima y por eso decidimos darle una vuelta de tuerca y tratar este tema con humor pero sin burla. En estos momentos el humor no solo es más necesario que nunca, sino que se pone de manifiesto que es la verdadera herramienta de cercanía, de unión”, añade el actor.

Tras su paso por Barcelona y Zaragoza, Patricia Ramírez y Rafa Blanca también representarán ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’ en el Teatro Alcázar de Madrid (26 de mayo), el Palacio de Ferias de Málaga (29 de mayo) y en el Palacio de Congresos de Granada (5 de junio).