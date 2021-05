Muere a los 59 años el cantante Nick Kamen, autor de 'I Promised Myself'

El cantante Nick Kamen, autor de la canción 'I Promised Myself' que alcanzó gran éxito a principios de los años 90, ha muerto a los 59 años tras una larga enfermedad, según ha confirmado la familia del músico británico.

La muerte de Kamen, quien dio el salto a la fama gracias a un anuncio de pantalones, ha generado una ola de despedidas en las redes sociales, entre ellos de autores como Boy George. "RIP, el hombre más lindo y dulce", ha apuntado el cantante, tal y como recoge la BBC. También John Taylor, de Duran Duran, aseguró que el modelo era "uno de los hombres más amables y cariñosos" que había conocido.

Nick Kamen, nacido como Ivor Neville Kamen el 15 de abril de 1962 en Harlow, Essex, Reino Unido, se hizo conocido en 1985 cuando apareció en un spot de Levi's en el que se quedaba en calzoncillos en una lavandería mientras un grupo de mujeres lo miraba.

Posteriormente, comenzó una carrera musical y lanzó su álbum debut 'Each Time You Break My Heart' en 1986; el sencillo del mismo nombre, producido por la estrella del pop estadounidense Madonna, subió al número cinco en las listas británicas.

El anuncio de Levi's y una banda sonora firmada por Martin Gaye ayudó a aumentar las ventas de la compañía y encumbró a Kamen como un "icono sexual" que llamó la atención de Madonna.

Cautivada por el "carisma" y la "hermosa voz" del modelo, según admitió en su momento Madonna a BBC, la estadounidense le pidió que grabase una de las canciones que quedó fuera de su disco "True Blue" y además le hizo los coros.

Kamen volvió a alcanzar el éxito en 1990 con el tema 'I Promised Myself', que alcanzó el quinto lugar en Alemania, aunque no superó el top 50 en su país de origen.