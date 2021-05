Los arqueólogos aragoneses crean una ‘Comisión Goya’ para estudiar al pintor

La junta de gobierno del Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Aragón aprobó la semana pasada, a propuesta de su Sección de Arqueología, la creación una comisión de estudios sobre Goya. Según anuncia el colegio en sus redes sociales, la comisión, presidida por el decano, José Ignacio Lorenzo, está formada por José Luis Ona González, Hugo Chauton y Gloria Pérez García.

Entre los objetivos que se ha marcado está "contactar con las instituciones para conocer el estado de las actuaciones arqueológicas en las casas de Goya; generar rutas sobre el pintor; estudiar e investigar a Goya, sus familiares y descendientes; crear una página web con los avances e investigaciones de la comisión; generar sinergias con las diferentes instituciones; realizar tareas de divulgación a través de seminarios y conferencias; y localizar el pozo de hielo de Zaragoza en época de Goya".

En algunos de estos objetivos ya se ha empezado a trabajar, según reconocía ayer José Ignacio Lorenzo. "Ya hemos hablado con DGA y Ayuntamiento de Zaragoza para ofrecerles nuestra asesoría y ayuda en todo lo que necesiten –relataba–. Queremos impulsar y estar presentes en todo aquello relacionado con Goya desde un punto de vista arqueológico porque pensamos que en este campo queda mucho por hacer y que la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento del pintor es el mejor momento para realizarlo".

El primer asunto que surge, obviamente, es el de la posible excavación de los restos de la vivienda familiar del pintor en la actual plaza de Salamero de la capital aragonesa. La plaza se encuentra actualmente en obras de remodelación, y eso ha hecho que algunos especialistas, desde historiadores del arte a título particular a entidades como Apudepa o partidos políticos como CHA, solicitasen que se realicen excavaciones arqueológicas en el punto donde se levantaba la vivienda.

La casa familiar de los Goya desde el siglo XVII, y en la que el pintor vivió hasta los once años, se alzaba en la esquina de la actual plaza de Salamero con la calle de la Morería. La familia de Goya tuvo que abandonarla por no poder hacer frente al préstamo que tomó para reformarla, pero el edificio permaneció en pie hasta bien entrado el siglo XX. Tenía incluso una placa que pregonaba su condición y que costeó la Academia de San Luis.

La casa se derribó en 1946, año en que se celebraba el 200 aniversario del nacimiento del artista, pero no del todo. En el año 2000, con motivo de las obras para instalar el cable de fibra óptica, salieron a la luz vestigios que apuntaban que la bodega aún está intacta bajo el suelo de la plaza. Ya entonces se reclamó que se realizaran excavaciones, pero no se hicieron.

El hecho de que la plaza esté ahora en obras ha reavivado la posibilidad de emprender excavaciones. La Comisión Goya se ha ofrecido al Ayuntamiento para asesorarle en lo que necesite. "Nos han dicho que estarán trabajando en el parquin hasta el mes de agosto y que no será hasta que acaben allí cuando se inicie la remodelación de la plaza –relata José Ignacio Lorenzo–. Nosotros les hemos ofrecido nuestra ayuda en lo que necesiten. No nos mueve ningún interés económico sino que se hagan las cosas bien". No se han ofrecido para realizar la posible excavación, sino simplemente para asesorar.

Para Lorenzo, la excavación de la bodega de los Goya puede ser muy interesante. "Obviamente, no van a salir los pinceles del pintor, porque Goya solo vivió allí hasta los once años, pero sí saldrá a la luz material interesante: útiles familiares, cerámica... No se trata de una casa de vecinos, sino de la vivienda familiar".