Samsung quiere coronarse como rey de los televisores Micro Led y fulminar al Oled

El efecto ‘wow’ de los nuevos televisores Neo Qled es innegable. En una habitación presidida por un 85 pulgadas con esta tecnología, todos los ojos se dirigen a él, irremediablemente. Lo primero que llama la atención es su diseño: por delante los bordes han desaparecido hasta un extremo hasta ahora imposible, cediendo el protagonismo a la imagen; de perfil, el televisor a penas se ve, –sin llegar a los ridículos niveles de los paneles Oled, que parecen una hoja de papel– Samsung ha conseguido un grosor de solo 15 milímetros de metal agujereado para dejar salir el audio de su sistema de 6 canales; por detrás, un año más, los cables también han desparecido, gracias a la magia del One Connect, un único cable que viaja discreto hacia una consola con todas las conexiones y la electrónica.

En cuanto a la calidad de imagen, lo primero que impresiona de esta nueva gama es su brillo deslumbrante y sus vivos colores. La tecnología Mini Led nace para acercar al contraste perfecto y el negro puro del Oled a los televisores Led, sin que por ello tengan que renunciar a su mayor virtud: la luminosidad. La clave está en controlar el mayor número de zonas de iluminación para poder apagarlas a voluntad y evitar fugas de luz en imágenes muy contrastadas. El panel Neo Qled cuenta con cientos de zonas –el doble que el panel del año pasado– pero solo el tiempo y las preferencias de cada usuario dirán si son capaces de vencer la hegemonía del Oled en sus virtudes, sin sacrificar las propias. Lo que es indudable es que en condiciones óptimas, con una buena fuente en 8K y en una habitación iluminada, la calidad de los nuevos Neo Qled es prácticamente imbatible.

Pero claro, un televisor imposible, tenía que tener también un precio imposible. El QN900A de 65 pulgadas cuesta 5.000 euros, un precio que se dobla si subimos a las 85 pulgadas. Aunque, por supuesto, estado precios irán bajando algunos cientos e incluso miles de euros a lo largo del año.

Museo, cine y terraza

The Frame es indistinguible de un cuando está en modo galería: sacrifica calidad de imagen por diseño Heraldo.es

Samsung también ha renovado su gama The Frame (el marco) perfeccionando la sensación de que, cuando no se usa como televisor, el monitor se transforma en un cuadro en el que es difícil diferenciar la pantalla de un lienzo. El usuario que no busque el mejor televisor, sino el más bonito, tiene en este modelo una clara posibilidad para decorar su pared.

Lo realmente innovador de la tecnología laser en los proyectores es la escasa distancia que necesitan para ofrecer grandes pulgadas Heraldo.es

Parece que el límite de los televisores (al menos los que cuestan menos de 10.000 euros) está hoy en día en 85 pulgadas, pero con su último proyector láser The Premiere, Samsung ofrece hasta 130 en calidad 4K y con una distancia de proyección mínima. Eso sí, su precio ronda los 6.000 euros y se ve mejor con las persianas bajadas.

El nuevo The Terrace es resistente al agua y al polvo Heraldo.es

Por último, Samsung cree haber detectado una nueva necesidad en los usuarios: ver la tele incluso cuando están en la terraza. Para satisfacerla ha creado The Terrace, un monitor que cambia su luminosidad para adecuarse al ambiente y alcanza picos de brillo altísimos (2000 nits) para poder ser disfrutado en exteriores. Además, como no podía ser de otra forma, es resistente a las inclemencias del tiempo, al calor, el polvo y hasta a chorros directos de agua.