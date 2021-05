La calle de San Antonio María Claret se anima con el proyecto ‘Rua Feliz’

Empezaron con el primer mural en enero y ya cuentan con ocho intervenciones artísticas en la calle zaragozana de San Antonio María Claret. El proyecto ‘Rua Feliz’, impulsado por Leire Rial junto a varios amigos, está consiguiendo su propósito de decorar fachadas de establecimientos de esta vía con obras de artistas locales. Con esta idea Rial, que lleva 14 años al frente del centro de belleza y estética Tout Suite, ha querido devolverle un poco de alegría al barrio y que sus vecinos y comerciantes sean parte activa de esta iniciativa que llena de color el exterior de diversos locales de esta vía.

El proyecto dio sus primeros pasos en enero y desde entonces uno de sus primeros murales, obra de la ilustradora zaragozana –de Sástago– Vera Galindo, luce en el mercado San Antonio, en el número 53. Junto a esta obra, otras siete ya pueden contemplarse en Claret y han sido realizadas por Ana Romero, Jenni Kärnä-Escalante (artista finlandesa afincada en Zaragoza) Iván Izquierdo, Laura Alloza, Aitor Raso, Verónica y Pedro Romero.

En la persiana de la taberna Invictus ruge un león creado por Aitor Raso. La dificultad de trabajar en una superficie ondulada es mayor y el artista tuvo que jugar con las hendiduras para culminar con éxito esta obra que se aprecia aún mejor a cierta distancia.

Mural del proyecto ‘Rua Feliz’ en la calle San Antonio María Claret ] FRANCISCO JIMENEZ

“Con estos ocho murales hemos concluido la primera fase del proyecto. También hemos mantenido reuniones con la Junta de Distrito, nos hemos constituido como asociación y desde el Ayuntamiento de Zaragoza nos han transmitido que en la próxima fase contaremos con su colaboración -explica Leire Rial-. Los vecinos y los comerciantes están muy contentos con esta iniciativa y animamos a todo el mundo a que venga a visitar la calle para ver los murales y hacerse fotos”

El artista Pedro Romero ha realizado un retrato realista de un mujer pelirroja en honor a la dueña de Boreal Peluquería, Jessica Gascón. Esté mural está flanqueado por uno realizado por Laura Alloza para la copistería Soni y otro creado por Iván Izquierdo en el que aparecen Leire Rial -con una dedicatoria especial a su abuela- y los amigos que le han ayudado a impulsar este proyecto.

En la acera de enfrente se encuentra dibujado el oso Bob. “En casa tengo uno parecido y cada vez que me he mudado de piso siempre lo he llevado conmigo y lo he puesto al lado de la puerta. Para mí representa la actitud que hay que tener para salir a la calle. Decir, venga, que la vida es una fiesta, un regalo, y hay que disfrutarlo. También queremos que los murales sean interactivos y por eso, por ejemplo, a los niños los aúpan cuando pasan junto al oso Bobo para que le choquen la mano”, cuenta Rial.

Uno de los más grandes es el que hizo Jenni Kärnä-Escalante, de Jenkastudio, con la música como protagonista. En ese mismo lado de la calle se encuentra otro de Ana Romero en el que se lee ‘Amor & chino chano’. “Es un homenaje a Aragón y queríamos transmitir el mensaje de que con amor y chino chano todo sale, todo fluye. Y el colibrí que aparece es el ave que transmite los mensajes”, comenta.

El proyecto ‘Rua Feliz’ continúa llenando de color este tramo de vía, entre las calles de Bretón y Corona de Aragón y espera seguir contagiando y extendiendo esta iniciativa o nuevos locales en los próximos meses.