Los Miranda & cía defienden a los jóvenes del mal y denuncian las injusticias

Itziar y Jorge Miranda emprendieron hace no demasiados años la colección Miranda de Mujeres de la historia de cuentos para niños y mayores, en el sello aragonés Edelvives, y han publicado 15 álbumes y tres extras, protagonizados por esta joven despierta; el último hasta ahora es sobre Hildegarda de Bingen, que se dedicó al intenso estudio de diferentes disciplinas. Se le permitió predicar. Fue compositora, escritora, médica, filósofa, científica, poeta mística y fue canonizada en 2012.

Esa colección, traducida a cinco lenguas y con éxitos como los de ‘Frida Kahlo’ y ‘Evita’, entre otros, salvo alguna aportación específica del guionista y actor Nacho Rubio, la firman los dos hermanos y la ilustra Thilopía (Lola Castejón). Ambos son inquietos y apasionados, y en plena pandemia se les ocurrió una nueva serie: Miranda y Tato. La niña Miranda y su hermano Tato, a los que se les agrega, así como quien no quiere la cosa, el mejor amigo de Tato: Alex. Alex nació Alejandra, pero se sintió chico y todos los tratan como tal. Los hermanos Miranda se pusieron en contacto con la editora general de Edelvives Rosa Luengo, que aprobó la idea. De entrada, será una serie de seis títulos concebida para jóvenes de diez años en adelante con fines solidarios.

Itziar Miranda está entusiasmada. "El origen de la colección tiene mucho que ver con las cosas que nos interesan a mi hermano Jorge y a mí. Si tuviera que buscar un antecedente diría que surgió cuando conocimos a Jane Goodall. Le dedicamos un cuento, se lo mandamos, nos pusieron en contacto y la conocimos en persona y hemos colaborado con ella. Ha sido muy emocionante. Hemos aprendido mucho de ella", dice la mujer que encarna a Manolita en ‘Amar es para siempre’.

Los libros incorporan fragmentos de cómic. Ángeles Ruiz/Edelvives.

La conciencia de Nacho Rubio

"Pensemos que en esta nueva idea teníamos que contar con Nacho Rubio. Mi hermano y yo somos más descriptivos, no sé si líricos, y él, como es guionista, iba a aportarnos muchas cosas, entre ellas acción". La serie se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO y tocará temas como la pobreza, la educación, las migraciones, la pobreza energética, la ablación, los niños soldados, los niños bomba...

"En este terreno de la implicación social, Nacho va muy por delante. Él lo mira todo mucho. Está muy concienciado y sabe que cada gesto individual sirve si no para cambiar el mundo sí para llamar la atención. Le interesan las desigualdades, la injusticia, la fragilidad, y sabe mucho de cosas de las que nosotros no sabíamos nada", matiza Itziar. Nacho Rubio, además, es su marido y el padre de sus dos hijas.

El azar también se confabuló con su presencia. Cuando llevaba al colegio a sus hijas, Itziar Miranda conoció a la abogada María José Manjón, experta en sostenibilidad. Hablaron y se encontraron en el proyecto. "Le propuse ser nuestra documentalista científica. Y a ella se sumó también su marido Daniel Pons, que es ingeniero y experto en sostenibilidad. Han vivido en Sudáfrica e Israel, entre otros países", dice Itziar. Pidió permiso a Edelvives para contar con los colaboradores y empezaron a preparar los temas y cuentos, que entregan a sus editoras Celia Turrión y Violante Krahe, hija del cantante. "Son extraordinarias y nos entendemos muy bien", dice.

María José y Daniel les pasan mucha documentación y ellos la leen, la depuran, la discuten, y apuestan por un tema. "Le dedicamos mucho tiempo. Trabajamos como guionistas. Con la pandemia, nos reunimos en videoconferencia, mi hermano está en Barcelona, y a veces nos han dado hasta las cuatro de la mañana. Leemos, repasamos, distribuimos en capítulos, creamos personajes, y hacemos escaleta como si fuera una película o una serie".

A partir de ahí, el primer borrador del primer capítulo lo redacta Jorge; Itziar se lo corrige y hace el segundo; Nacho corrige los dos primeros y redacta el tercero. "Somos muy metódicos y distintos. Ahora ya no tengo vida social. Al rodaje de la serie ‘Amar es para siempre’ llevo el ordenador y entre descanso y descanso, y a veces a los actores nos pagan por esperar, leo los textos, escribo, me documento. Trabajamos muchísimo. Cuando acabamos el cuento, de unas 70 páginas, se lo mandamos a nuestros documentalistas para que no haya errores", dice la actriz aragonesa.

Las dos primeras historias ya están aquí. ‘Chaval, ¿qué haces con mi camiseta?’ aborda la pobreza y el hambre cero. Los tres amigos acaban dándose cuenta de que el niño Miguel y su familia y otros vecinos del barrio tienen problemas de pobreza que no habrían imaginado jamás, y les echan una mano. La segunda historia, ‘Si queréis ayudarme, Leave me alone’ se centra en Nasima, una niña de Bangladesh, de 8 o 9 años, a los que se padres quieren casar con un hombre mayor. Y en el colegio conocerán a los MENAS (Menores no acompañados por adultos) y acceden a la complejidad de un problema social.

Thilopía, Nacho Rubio, Jorge e Itziar Miranda con la serie de Mujeres de la historia, de la que han publicado 15 entregas y tres extras. Edelvives

El placer de contar aventuras

«En la historia eludimos siempre lo didáctico. Queremos hacer historias divertidas, auténticas aventuras, piezas literarias, pero, claro, al fondo está todo lo demás: los OBS de la UNESCO. Y la parte didáctica la vamos dejando en pastillas informativas o en los ‘tatoconsejos’; también contamos con un cómic y tenemos una figura de La Voz Experta, que es alguien al que entrevistamos y le preguntamos por los problemas que se narran en las aventuras. En el primero hemos tenido al Padre Ángel; en el segundo a Javier Martos de UNICEF; en el tercero, de pobreza energética, tendremos a la directora de Ecodes, de La Almunia, Cecilia Foronda». Los dibujos son de Ángeles Ruiz.

«Nacho nos aporta rigor, acción e implicación social. Mi hermano Jorge es digno heredero de mi padre y de mí tío Roberto, escritor y periodista; es mitad inteligencia y mitad sensibilidad. Los temas son duros, y no eludimos la crudeza», dice Itziar, y recuerda que el escritor de literatura infantil y juvenil que más admira es Roald Dahl, porque «no tiene pelos en la lengua y no es políticamente correcto y tiene libros excepcionales como ‘La brujas’».