Chloé Zhao: "El rodaje me cambió, ahora necesito menos cosas para vivir"

Chloé Zhao (Pekín, 1982) ha hecho historia al convertirse en la segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección en casi 100 años y en la primera asiática que lo consigue. La autora de 'Nomadland' partía como favorita desde que el filme ganó en Venecia, Toronto y en los Globos de Oro.

El rodaje de esta película obligó al equipo a trabajar de manera diferente. Frances McDormand ha cambiado incluso su estilo de vida. ¿Le ha cambiado también a usted?

Definitivamente. Ahora necesito menos cosas para vivir. Si hay algo en lo que me cambió es en que he podido deshacerme de todo lo que no necesito.

Se ha llevado todos los premios del año.

Un Oscar es cumplir un sueño, pero lo más satisfactorio de la noche es que hemos vuelto a reencontrarnos todo el equipo, que volvemos a estar juntos y a reunirnos en persona. Ha sido maravilloso celebrar esta noche junto a otros cineastas porque ha sido un año sin poder salir. Estoy agradecida a los productores de los Oscar porque sé el enorme esfuerzo que han tenido que hacer para organizar la ceremonia.

Usted es la primera directora asiática en ganar un Oscar. ¿Cómo se siente?

Es realmente fabuloso ser mujer en 2021. Me siento extremadamente afortunada por hacer lo que amo para ganarme la vida y si el hecho de que yo gane significa que personas como yo, que pertenecen a minorías, pueden empezar a creer en sus sueños, bienvenido sea.

¿Qué significa para usted ganar el Oscar en el año del confinamiento?

Como ha dicho Frances, invito a todos a ir al cine a ver la película. Creo que ha sido un atrevimiento terminar esta cinta en medio de la pandemia y estrenarla durante el confinamiento. Creo que es un filme importante porque se lo dedicamos a todos los hombres y mujeres nómadas.

¿Se considera una inspiración para otros cineastas asiáticos, especialmente en un momento en el que aumentan los crímenes de odio contra los asiáticos en Estados Unidos?

Creo que para los cineastas asiáticos, para todos los cineastas en general, lo más importante es ser fieles a lo que somos y contar las historias con las que nos sentimos conectados. Eso no significa que haya solo un tipo de historia que tenemos que contar, sino conseguir conectarnos con otras personas a través de nuestros relatos y por eso me encanta hacer cine. Con suerte, muchas de las historias premiadas esta noche nos ayudan a detener el odio, el odio por cualquiera, asiático o no.

En esta noche histórica, ¿cuál ha sido el momento de mayor felicidad?

Sin duda, cuando Frances ganó. La gente no tiene ni idea de lo que ella tuvo que pasar para rodar esta película, no solo como productora para conseguir la financiación y estrenar en mitad de la pandemia, sino como actriz, porque se obligó a mantenerse aguantando ante los elementos, mostrándose vulnerable. Ella nos ayudó a todos para que la película se llevará a cabo y ayudó a los nómadas a sentirse cómodos en el set. Frances realmente pertenece a la tierra de los nómadas.

¿Ha hablado con Kathryn Bigelow, la primera mujer que ganó el Oscar de dirección?

Sé que me repito, pero me siento muy afortunada por ganarme la vida haciendo lo que me gusta. Si mi pasión ayuda a más personas como yo a hacer realidad sus sueños, me siento halagada. Una vez, tuve una cena en grupo con Kathryn y estuvimos hablando largo y tendido de lo que significa ser una mujer directora. Ahora que tengo el Oscar me encantaría hablar más con ella.

Ha roto un techo del que todo el mundo habla. ¿A quién dedica su premio?

He tenido mucha suerte, esa es la verdad. Este premio se lo dedico a mis padres, que siempre me animaron y me dijeron que yo era suficiente, que yo era mi arte. Trato de ser fiel a mí misma y de estar rodeada de personas con talento que me apoyan, con todos ellos quiero compartir este momento.