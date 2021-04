El más fino y ligero, también es de Xiaomi

📲

157 gramos de peso

Sin duda uno de los móviles más ligeros del mundo. A pesar de su poco peso no ha tenido que sacrificar mucha batería y sus 4.250 mAh le permiten aguantar día y medio si no lo exprimimos mucho. En cuanto al grosor, es solo de 6,8 milímetros y su módulo de cámaras no sobresale mucho.